В Чечне полицейские простились с трагически погибшим кузбассовцем Александром Дворниковым. Он умер при исполнении служебного долга.

В Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики бойцы сводного отряда кузбасской полиции простились со своим сослуживцем, погибшим при исполнении служебного долга, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

В пункте временного размещения временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России провели траурный митинг в память о кузбасском старшине, трагически погибшем 1 июля.

На церемонию приехал начальник ГУ МВД России по Кемеровской области, генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, начальник управления по работе с личным составом областного ведомства Игорь Маскаев, представители чеченского подразделения, сотрудники сводного отряда органов внутренних дел Кузбасса.

- Он погиб как герой, - подчеркнул Игорь Иванов. – Александр Дворников являлся не только профессионалом своего дела. Он был хорошим сыном и братом, строил большие планы на жизнь, которая оборвалась так внезапно и рано.

В Чечне полицейские простились с трагически погибшим кузбассовцем. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Также на церемонии прощания прозвучало, что Александр Дворников зарекомендовал себя как ответственный сотрудник и был предметом для подражания коллег. Добрые слова о погибшем слышались ото всех присутствующих. Все характеризовали Александра Дворникова как грамотного, честного и отзывчивого сотрудника, настоящего защитника Отечества.

Александр Дворников будет похоронен 5 июля в Новокузнецке. Прощание пройдет с 10:00 до 12:00 в ДК имени Дзержинского по улице Макеевская, 6А.

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