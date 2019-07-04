30 тысяч мальков: экологи разреза «Березовский» выпустили хариуса в реку

Сразу 30 тысяч мальков хариуса выпустили экологи разреза «Березовский» в реку Средняя Терсь. Они уверены: если не будет варварской рыбной ловли, уже через несколько лет приток Средней Терси будет изобиловать рыбой.

Вопросу экологии в угольном Кузбассе уделяется немало внимания, и каждая акция угольщиков направлена на то, чтобы сохранить и восполнить биологический баланс флоры и фауны Кузбасса. Так, в чистейшую реку юга Кузбасса – Среднюю Терсь – экологи разреза «Березовский» выпустили сразу 30 тысяч мальков хариуса.

В таких бассейнах растут мальки, прежде, чем отправиться в реку.ФОТО: разрез "Березовский".

Однако прежде, чем мальки оказались в реке, они росли в бассейнах Новосибирского филиала «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии». Здесь ученые ежедневно обрабатывали икру, следили за температурой и составом воды, в которой росли мальки. Кропотливая работа! Но именно благодаря ей 90 из 90 процентов икринок появились мальки, в то время как в природе нередко выживает лишь одна из тысячи.

Мальки готовятся к переезду. ФОТО: разрез "Березовский".

- Мы работаем по заказу разреза «Березовский» далеко не первый раз, - говорит представитель рыбоводческого хозяйства Павел Аксенов, - Крупнейшая за последнее время выпущенная партия в 30 тысяч мальков хариуса – это серьезное увеличение популяции этого вида рыб в регионе.

Сначала нужно уравновесить температуру воды в контейнере для перевозки с той, что в реке. ФОТО: разрез "Березовский".

В среде рыбаков есть поверье, что малек, выпущенный в водоем, на нерест возвращается в это же место. Так что если не будет варварской ловли, приток Средней Терси через 5-6 лет будет изобиловать хариусом, во многом благодаря заботе о родном крае угольщиков разреза «Березовский».

Самый волнитеельный момент! ФОТО: разрез "Березовский".

К слову, это не первая экологическая акция разреза. Так, поддерживая инициативу губернатора «Чистый уголь – зеленый Кузбасс» угольщики в мае 2019 года высадили пять тысяч сосен на рекультивированных отвалах в Новокузнецком районе.