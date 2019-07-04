2019-07-04T06:46:39+03:00
Общество

30 тысяч мальков: экологи разреза «Березовский» выпустили хариуса в реку

Это крупнейшая партия мальков, выпущенная в последнее время
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
30 тысяч мальков: экологи разреза «Березовский» выпустили хариуса в реку. ФОТО: разрез "Березовский".30 тысяч мальков: экологи разреза «Березовский» выпустили хариуса в реку. ФОТО: разрез "Березовский".
Изменить размер текста:

Сразу 30 тысяч мальков хариуса выпустили экологи разреза «Березовский» в реку Средняя Терсь. Они уверены: если не будет варварской рыбной ловли, уже через несколько лет приток Средней Терси будет изобиловать рыбой.

Вопросу экологии в угольном Кузбассе уделяется немало внимания, и каждая акция угольщиков направлена на то, чтобы сохранить и восполнить биологический баланс флоры и фауны Кузбасса. Так, в чистейшую реку юга Кузбасса – Среднюю Терсь – экологи разреза «Березовский» выпустили сразу 30 тысяч мальков хариуса.

В таких бассейнах растут мальки, прежде, чем отправиться в реку.ФОТО: разрез "Березовский".

В таких бассейнах растут мальки, прежде, чем отправиться в реку.ФОТО: разрез "Березовский".

Однако прежде, чем мальки оказались в реке, они росли в бассейнах Новосибирского филиала «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии». Здесь ученые ежедневно обрабатывали икру, следили за температурой и составом воды, в которой росли мальки. Кропотливая работа! Но именно благодаря ей 90 из 90 процентов икринок появились мальки, в то время как в природе нередко выживает лишь одна из тысячи.

Мальки готовятся к переезду. ФОТО: разрез "Березовский".

Мальки готовятся к переезду. ФОТО: разрез "Березовский".

- Мы работаем по заказу разреза «Березовский» далеко не первый раз, - говорит представитель рыбоводческого хозяйства Павел Аксенов, - Крупнейшая за последнее время выпущенная партия в 30 тысяч мальков хариуса – это серьезное увеличение популяции этого вида рыб в регионе.

Сначала нужно уравновесить температуру воды в контейнере для перевозки с той, что в реке. ФОТО: разрез "Березовский".

Сначала нужно уравновесить температуру воды в контейнере для перевозки с той, что в реке. ФОТО: разрез "Березовский".

В среде рыбаков есть поверье, что малек, выпущенный в водоем, на нерест возвращается в это же место. Так что если не будет варварской ловли, приток Средней Терси через 5-6 лет будет изобиловать хариусом, во многом благодаря заботе о родном крае угольщиков разреза «Березовский».

Самый волнитеельный момент! ФОТО: разрез "Березовский".

Самый волнитеельный момент! ФОТО: разрез "Березовский".

К слову, это не первая экологическая акция разреза. Так, поддерживая инициативу губернатора «Чистый уголь – зеленый Кузбасс» угольщики в мае 2019 года высадили пять тысяч сосен на рекультивированных отвалах в Новокузнецком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Первые пациенты вернулись в Архангельскую область из московских клиник
Из Москвы домой, в Ленский район Архангельской области, вернулись первые пациенты, получившие бесплатную медицинскую помощь в столице в рамках реализации программы «Москва – столица здоровья», реализуемой Правительством города Москвы
Новости 24
Возле здания суда в Кузбассе произошло ЧП
В новокузнецкий поселок провели воду
В Кузбассе полицейский получал взятки за мертвые души
В Кузбассе начали готовиться к зиме
Индивидуальные предприниматели бегут из Кузбасса
В экокомплексе «Танай» стартовал Кузбасский туристский форум
Кузбасс оказался в лидерах по зараженности ВИЧ-инфекцией
Пенсионерка из Кемерова заплатила 800 тысяч рублей за некачественную посуду
В более чем 5,5 тысячи кемеровских квартир и домов установили пожарные извещатели
В двух кемеровских парках завершается благоустройство
В Кемерове второй год топит новую поликлинику в Лесной Поляне
В Междуреченске грабителей выдала забытая ими обувь
Сергей Цивилев выразил соболезнования семье погибшего в Чечне кузбасского полицейского
В Кузбассе под суд пойдет виновник смертельной аварии
Школьники из Кемерова нашли средневековое жилище татар
Момент столкновения иномарки с ТЦ «Я» в Кемерове попал на видео
Автомобилист на полной скорости врезался в кемеровский торговый центр: есть пострадавшие
За гибель двух человек осудили бывшего инспектора кемеровского Госстройнадзора