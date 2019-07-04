+31 и грозы: выходные в Кузбассе будут жаркими, но дождливыми

Летнее тепло вернулось в Кузбасс, но дожди все никак не оставят наш регион. В ближайшие дни столбики термометров преодолеют отметку в +30 градусов, но вероятность осадков будет высокой.

В пятницу в большинстве районов области пройдут небольшие и умеренные дожди, однако при этом будет тепло: +24… +29 градусов. Лишь местами при облачности температура воздуха может опускаться до +19. Ночью ожидается +11… +16, местами дожди и грозы.

В субботу вероятность дождей и гроз сохранится . При этом воздух прогреется до +22… +27 градусов. Так что новокузнечанам, которые собираются как следует отметить День города, стоит прихватить с собой на гулянья зонтики. К ночи осадки прекратятся, а температура воздуха опустится до +10… +15 градусов. К слову, в субботу порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду.

В воскресенье осадков не ожидается, а воздух прогреется до +31 градуса. Впрочем, местами будет немного прохладнее, а к ночи температура воздуха и вовсе опустится до +12… +17. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Первый рабочий день следующей недели начнется с ливней. Ветер по-прежнему будет порывистым. При этом день останется таким же жарким: до +24… +29 градусов. Ночью температура сохранится в прежних пределах.