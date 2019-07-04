Дважды стобалльник: кузбасский выпускник сдал ЕГЭ по двум предметам на высший балл

По данным департамента образования и науки Кемеровской области, из 11,715 тысячи человек, сдававших в этом году ЕГЭ, 75 являются стобалльниками. А один из выпускников, Илья Колмаков, получил по 100 баллов сразу по двум предметам - физике и химии. Как у него получилось сделать это и почему еще один предмет чуть-чуть не дотянул до заветной сотни, Илья рассказал «Комсомольской правде».

Илья Колмаков - обычный подросток. В этом году он окончил среднюю общеобразовательную школу № 2 Топкинского муниципального района. И учителя по праву гордятся своим выпускником. Еще бы! Илья - единственный «дважды стобалльник» по результатам ЕГЭ. Он признается, что с самого детства любит учиться, узнавать новое. Парню просто нравится ставить перед собой цели и достигать их. Так, однажды он решил, что обязательно окончит школу с красным дипломом - и сделал это.

- Конечно, в моем дневнике, как и у любого школьника, бывали разные оценки, - улыбается Илья. - В 11-м классе - в основном «пятерки», а когда-то давно даже несколько двоек получил. Но сразу исправил их.

Когда пришло время выбирать профиль, Илья решил: только физико-химическое направление.

- Это мои любимые предметы, ведь благодаря им можно узнавать мир и развивать его, - признается вчерашний выпускник.

Классный руководитель Елена Безбородова гордится своим учеников. ФОТО: из личного архива героя публикации.

Знаний много не бывает

Всего два года назад, когда парень сдавал ОГЭ, он заработал по информатике 21 из 22 баллов и 27 из 34 по химии. Тогда Илья решил, что может достичь лучших результатов. Химией в 10-м и 11-м классах занимался под чутким руководством школьного учителя (самого лучшего! - по мнению Ильи), посещал элективные курсы в школе. А математике и физике учился на онлайн-курсах.

- Чтобы подготовиться к ЕГЭ, нужно заниматься ежедневно, планомерно, а не пытаться за месяц восполнить пробелы всего школьного курса, - уверен Илья. - Я каждый день уделял по 4-5 часов разбору сложных для меня тем.

К слову, учеба - не единственное увлечение Ильи. Спорт занимает важное место в жизни подростка, и на сегодняшний день он является обладателем золотого знака ГТО. Также Илья состоит в волонтерском движении «Альфа-Кузбасс» и является активистом ТВО «ТВИСТ». Молодой человек уверен: только своим примером можно убедить других подростков в том, что здоровый образ жизни, высокие цели и стремления - это то, что нужно современной молодежи.

Вдох-выдох

Но - вернемся к ЕГЭ. Илья Колмаков вспоминает, что волновался перед каждым экзаменом - как же без этого! А чтобы справиться с волнением, выполнял несложную дыхательную гимнастику: нужно сделать глубокий вдох, ненадолго задержать дыхание и медленно выдохнуть. При этом лучше всего концентрироваться именно на процессе дыхания, а не на экзамене или необходимости успокоиться.

Учитель химии Ирина Чудинова привила любовь к своему предмету. ФОТО: из личного архива героя публикации.

Не хватило двух баллов

Илья вполне мог бы стать трижды стобалльником, но, как это случается, его подвели мелочи. За ЕГЭ по русскому языку Колмаков получил 98 баллов!

- Набрать 100 баллов по ЕГЭ невероятно сложно. Требуются отличный уровень подготовки к экзамену и внимательность, ведь зачастую ошибки делаются в каких-то нетрудных заданиях, - рассуждает Илья. - Думаю, именно поэтому у меня 98 баллов по русскому языку.

Сегодня Илья гордится своими результатами по ЕГЭ, красным дипломом, а его родители - сыном. Юноша уже выбрал направление, по которому планирует учиться дальше, - химия, физика и механика материалов. А вот с вузом пока не определился. На это еще есть время, а пока дважды стобалльник взял небольшую передышку и наслаждается летом.