Иван Купала 2019 в Кемерове: куда сходить, что посмотреть

Рассказываем о том, какие интересные мероприятия пройдут на Иван Купала 2019 года в Кемерове. Праздник развернется 6 и 7 июля на нескольких площадках.

Водная битва на Красном озере

В воскресенье на пляже Красного озера будет много-много танцев и настоящая водная битва! Вы уже забыли, как бегали по двору с водяными пистолетами и пластиковыми бутылками, обливая всех подряд? Забыли беззаботные времена, когда было все равно, что скажут окружающие? Ну так вот – пора вспомнить! Поэтому затаривайтесь водяными пистолетами, протыкайте шилом крышки бутылок, можно даже взять ведра. И оставляйте все электронные девайсы дома – поверьте, они вам не понадобятся.

Красное озеро

пр. Ленинградский проспект, 1 к1

7 июля, начало в 18.00

Вход свободный

Зрители смогут увидеть, как купается среднеазиатская черепаха Юлия и бородатая агама Дара.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пенная вечеринка в краеведческом музее

По случаю праздника в отделе природы Кемеровского областного краеведческого музея организуют зажигательную «Пенную вечеринку». С 12.00 до 14.00 здесь будет проходить купание экзотических животных. Зрители смогут увидеть, как купается среднеазиатская черепаха Юлия и бородатая агама Дара, а также принять участие в «банном дне» зеленой игуаны Киви и гигантских улиток архахатин.

В праздник в музее можно будет попробовать экзотические коктейли, которые нужно приготовить самостоятельно. А еще сыграть в твистер – особый, музейный. При этом для победителей приготовлен приятный супер-приз!

Ну и, конечно, какой же праздник без мыльных пузырей? Мыльные пузыри – это праздник, счастье и улыбки. Но мало кто знает, что мыльными пузырями можно рисовать. Каждый посетитель мастер-класса собственными руками создаст рисунок с помощью цветных пузырей.

Кемеровский областной краеведческий музей (отдел природы)

пр. Советский, 55

6 и 7 июля, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 150 до 200 рублей, дегустация – 50 рублей

Туристический центр «Таежная заимка – территория хаски» ждет гостей на летний праздник.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Купальские вечерки на «Таежной заимке»

Туристический центр «Таежная заимка – территория хаски» ждет гостей на летний праздник. В день Ивана Купала здесь представят интересную программу. В 12.00 гости смогут принять участие в игре-прогулке «Купальские вечерки», которую позже сменит музыкально-игровая программа и молодецкие игры. И еще – организаторы праздника обещают бесплатно покатать всех гостей на катамаране!

Туристический центр «Таежная заимка – территория хаски»

Лесная Поляна, СНТ «Жилищник», тел.: 8-923-567-0323

7 июля, начало в 12.00

Цена билетов: от 150 до 300 рублей, дети до 7 лет бесплатно

Гостей ждет нестандартное шоу с мыльными пузырями, которое покажет несравненная фея.Фото: Евгения ГУСЕВА

Вечеринка в ресторане

Баварский ресторан «Hofbräu Kemerovo» приглашает гостей на вечеринку. В программе праздника – летнее веселье на веранде ресторана вместе с Цветаном и Снежинкой, а также нестандартное шоу с мыльными пузырями, которое покажет несравненная фея. Какая именно – узнаете, когда придете.

Ресторан «Hofbräu Kemerovo»

бр. Строителей, 54а, тел.: (384-2) 78-07-80

7 июля, начало в 15.00

Цена билетов: 300 рублей

Пиратское приключение для всей семьи

«Море волнуется раз» - эту фразу помнят многие девчонки и мальчишки по своим детским играм. На праздник Иван Купала в Кемерове пройдет праздник с таким названием и это будет захватывающим приключением для всей семьи! Участники будут рисовать на песке, вылавливать самых экзотических рыб и отыщут бесценный клад. А в конце праздника состоится увлекательный мастер-класс по приготовлению пиццы.

Гриль-бар «Жара»

пр. Кузнецкий, 33а, телефон для резервирования столов: (384-2) 90-09-05

7 июля, начало в 13.00

Вход свободный, участие в мастер-классе – 300 рублей

6 июля музей-заповедник «Томская писаница» проводит этнографический праздник «Иван Купала». Празднование продлится с утра до утра.Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Ночь на "Томской писанице"

6 июля музей-заповедник «Томская писаница» проводит этнографический праздник «Иван Купала». Празднование продлится с утра до утра. Уже с 10 часов гостей будут развлекать аниматоры, посетители смогут сплести венки, будут и «обливашки».

Праздничная программа развернется на поляне праздников. В 14 часов начнется фольклорный фестиваль-конкурс национальных игр и забав «Золотые ворота», организованный Кемеровским областным центром народного творчества и досуга, а в 17 часов откроется ярмарка мастеров, будут работать аттракционы.

Основное праздничное мероприятие начнется с 19.00. Каждый может стать участником игрового и обрядового действа. Впервые поляна праздников увидит самый масштабный «Хоровод Солнца» - участники флешмоба получат памятные сувениры. Также будут работать разнообразные площадки: девичий обрядовый комплекс, молодецкий разгуляй, мастер-классы.

Ведущие представят самые интересные традиции праздника и поведают обо всех таинствах купальской ночи. На сцене в этот вечер выступят как народные, так и современные вокальные и хореографические коллективы. В числе специально приглашенных гостей - фолк-группа XPipes из Новосибирска. Посетителей ждут выбор лучшего венка, гадание на травах, хороводы, прыжки через костер.

В 23.30 начнется эксклюзивное огненно-пиротехническое шоу, состоится зажжение купальского костра, после чего гости праздника смогут танцевать до самого утра.

Кстати, 6 июля музей-заповедник возобновляет акцию «Праздничный автобус». В стоимость комплексного билета входит трансфер до «Томской писаницы» и обратно, входная плата и посещение праздничной программы «Иван Купала». Отправление: Кемерово (летний вокзал) - 18.00, «Томская писаница» - 2.00. Места ограничены. Бронирование по телефонам: 8-800-600-92-93, 8 (384-2) 75-10-90.

Музей-заповедник «Томская писаница»

Яшкинский район, деревня Писаная

6 июля, начало в 10.00

Цена билетов: от 300 до 500 рублей