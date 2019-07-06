Иван Купала 2019 в Кемерове: куда сходить, что посмотреть
Рассказываем о том, какие интересные мероприятия пройдут на Иван Купала 2019 года в Кемерове. Праздник развернется 6 и 7 июля на нескольких площадках.
Водная битва на Красном озере
В воскресенье на пляже Красного озера будет много-много танцев и настоящая водная битва! Вы уже забыли, как бегали по двору с водяными пистолетами и пластиковыми бутылками, обливая всех подряд? Забыли беззаботные времена, когда было все равно, что скажут окружающие? Ну так вот – пора вспомнить! Поэтому затаривайтесь водяными пистолетами, протыкайте шилом крышки бутылок, можно даже взять ведра. И оставляйте все электронные девайсы дома – поверьте, они вам не понадобятся.
Красное озеро
пр. Ленинградский проспект, 1 к1
7 июля, начало в 18.00
Вход свободный
Зрители смогут увидеть, как купается среднеазиатская черепаха Юлия и бородатая агама Дара.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пенная вечеринка в краеведческом музее
По случаю праздника в отделе природы Кемеровского областного краеведческого музея организуют зажигательную «Пенную вечеринку». С 12.00 до 14.00 здесь будет проходить купание экзотических животных. Зрители смогут увидеть, как купается среднеазиатская черепаха Юлия и бородатая агама Дара, а также принять участие в «банном дне» зеленой игуаны Киви и гигантских улиток архахатин.
В праздник в музее можно будет попробовать экзотические коктейли, которые нужно приготовить самостоятельно. А еще сыграть в твистер – особый, музейный. При этом для победителей приготовлен приятный супер-приз!
Ну и, конечно, какой же праздник без мыльных пузырей? Мыльные пузыри – это праздник, счастье и улыбки. Но мало кто знает, что мыльными пузырями можно рисовать. Каждый посетитель мастер-класса собственными руками создаст рисунок с помощью цветных пузырей.
Кемеровский областной краеведческий музей (отдел природы)
пр. Советский, 55
6 и 7 июля, с 10.00 до 19.00
Цена билетов: от 150 до 200 рублей, дегустация – 50 рублей
Туристический центр «Таежная заимка – территория хаски» ждет гостей на летний праздник.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Купальские вечерки на «Таежной заимке»
Туристический центр «Таежная заимка – территория хаски» ждет гостей на летний праздник. В день Ивана Купала здесь представят интересную программу. В 12.00 гости смогут принять участие в игре-прогулке «Купальские вечерки», которую позже сменит музыкально-игровая программа и молодецкие игры. И еще – организаторы праздника обещают бесплатно покатать всех гостей на катамаране!
Туристический центр «Таежная заимка – территория хаски»
Лесная Поляна, СНТ «Жилищник», тел.: 8-923-567-0323
7 июля, начало в 12.00
Цена билетов: от 150 до 300 рублей, дети до 7 лет бесплатно
Гостей ждет нестандартное шоу с мыльными пузырями, которое покажет несравненная фея.Фото: Евгения ГУСЕВА
Вечеринка в ресторане
Баварский ресторан «Hofbräu Kemerovo» приглашает гостей на вечеринку. В программе праздника – летнее веселье на веранде ресторана вместе с Цветаном и Снежинкой, а также нестандартное шоу с мыльными пузырями, которое покажет несравненная фея. Какая именно – узнаете, когда придете.
Ресторан «Hofbräu Kemerovo»
бр. Строителей, 54а, тел.: (384-2) 78-07-80
7 июля, начало в 15.00
Цена билетов: 300 рублей
Пиратское приключение для всей семьи
«Море волнуется раз» - эту фразу помнят многие девчонки и мальчишки по своим детским играм. На праздник Иван Купала в Кемерове пройдет праздник с таким названием и это будет захватывающим приключением для всей семьи! Участники будут рисовать на песке, вылавливать самых экзотических рыб и отыщут бесценный клад. А в конце праздника состоится увлекательный мастер-класс по приготовлению пиццы.
Гриль-бар «Жара»
пр. Кузнецкий, 33а, телефон для резервирования столов: (384-2) 90-09-05
7 июля, начало в 13.00
Вход свободный, участие в мастер-классе – 300 рублей
6 июля музей-заповедник «Томская писаница» проводит этнографический праздник «Иван Купала». Празднование продлится с утра до утра.Фото: Константин НАГОВИЦЫН
Ночь на "Томской писанице"
6 июля музей-заповедник «Томская писаница» проводит этнографический праздник «Иван Купала». Празднование продлится с утра до утра. Уже с 10 часов гостей будут развлекать аниматоры, посетители смогут сплести венки, будут и «обливашки».
Праздничная программа развернется на поляне праздников. В 14 часов начнется фольклорный фестиваль-конкурс национальных игр и забав «Золотые ворота», организованный Кемеровским областным центром народного творчества и досуга, а в 17 часов откроется ярмарка мастеров, будут работать аттракционы.
Основное праздничное мероприятие начнется с 19.00. Каждый может стать участником игрового и обрядового действа. Впервые поляна праздников увидит самый масштабный «Хоровод Солнца» - участники флешмоба получат памятные сувениры. Также будут работать разнообразные площадки: девичий обрядовый комплекс, молодецкий разгуляй, мастер-классы.
Ведущие представят самые интересные традиции праздника и поведают обо всех таинствах купальской ночи. На сцене в этот вечер выступят как народные, так и современные вокальные и хореографические коллективы. В числе специально приглашенных гостей - фолк-группа XPipes из Новосибирска. Посетителей ждут выбор лучшего венка, гадание на травах, хороводы, прыжки через костер.
В 23.30 начнется эксклюзивное огненно-пиротехническое шоу, состоится зажжение купальского костра, после чего гости праздника смогут танцевать до самого утра.
Кстати, 6 июля музей-заповедник возобновляет акцию «Праздничный автобус». В стоимость комплексного билета входит трансфер до «Томской писаницы» и обратно, входная плата и посещение праздничной программы «Иван Купала». Отправление: Кемерово (летний вокзал) - 18.00, «Томская писаница» - 2.00. Места ограничены. Бронирование по телефонам: 8-800-600-92-93, 8 (384-2) 75-10-90.
Музей-заповедник «Томская писаница»
Яшкинский район, деревня Писаная
6 июля, начало в 10.00
Цена билетов: от 300 до 500 рублей
ИСТОЧНИК KP.RU