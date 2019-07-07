Девочка застряла на аттракционе в кемеровском парке

В выходной день в городском саду случилось ЧП: здесь из-за неполадки в работе аттракциона на высоте застряла девочка.

Чрезвычайное происшествие случилось днем в субботу, 6 июля. Маленькая девочка каталась на аттракционе «Летающие драконы» одна, без родителей. В тот момент, когда карусель остановилась, все «дракончики» спустились вниз, один из модулей остался наверху. В течение некоторого времени девочка оставалась на высоте нескольких метров в неисправной кабинке.

- Ребенок провел наверху около пяти минут, качели так и не смогли запустить, даже вызывали МЧС, - пишет автор видео Максим Учватов.

С вопросом, что же случилось с аттракционом, мы обратились к руководству «Парка чудес». Там подтвердили, что случился инцидент: один из модулей действительно не спустился вниз после того, как завершилось катание. Другие дети спокойно вышли из модулей, а один из них так и остался наверху. Оператор аттракциона тут же вызвала техников, которые спустили дракончика вниз.

- Время, которое ребенок провел наверху, прошло около полутора минут. Пришли наши техники и самостоятельно спустили кабинку вниз, - сообщила директор «Парка чудес» Оксана Евстратова. – Мы провели полное техническое обследование аттракциона. Та деталь, которая могла дать изменения, была заменена. В течение всего дня аттракцион работал в тестовом режиме: мы должны убедиться, что подобное не повторится.

Ни МЧС, ни "Кемеровская служба спасения" к вызволению ребенка не привлекались. Кроме того, руководство парка готово предоставить результаты технического обследования и заключения, почему случилась поломка, родителям ребенка.

- Мы открыты к диалогу, - отметила Оксана Евстратова. – Кстати, сама девочка вела себя спокойно и течение того времени, пока была наверху, и после, когда спустилась на землю.