2019-07-07T19:14:44+03:00
Общество

Маленькую собачку украли со двора частного дома в Кемерове

Найти щенка помогли камеры видеонаблюдения
Екатерина РОМАНОВА
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Маленькую собачку украли со двора частного дома в Кемерове. ФОТО: Дарья СЕМЕНЕЦ-КИММаленькую собачку украли со двора частного дома в Кемерове. ФОТО: Дарья СЕМЕНЕЦ-КИМ
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Жительница Кемерова Дарья обратилась к горожанам с просьбой помочь разыскать щенка йоркширского терьера. Маленькую собачку украли прямо со двора.

Малышке Тори всего пять месяцев. Как и любой щенок, она жизнерадостная, доверчивая очень ласковая и обожает играть. Наверное, это и сыграло злую шутку с Тори и ее хозяйкой Дарьей Семенец-Ким. Тори вышла во двор дома – благо, дом частный, и щенок может спокойно гулять там. А вот обратно домой не пришла.

Дарья принялась звать любимицу, но ее нигде не было. Тогда девушка решила посмотреть по записям установленных на доме камер наблюдения, куда могла деться Тори. Включила – и обомлела. Камеры запечатлели, как к ограде подошли женщина и молодой человек. Они стали звать собаку, и наивная малышка, решив, что с ней играют, подбежала к ним. Люди же схватили Тори и поспешили уйти подальше от дома.

- Я разместила пост в соцсетях, была готова заплатить вознаграждение тому, что вернет Тори, но никто не отзывался, - вспоминает Дарья. – Но потом позвонили добрые люди и сказали, что знают тех, кто украл Тори. Записи с камер девушка предоставила в полицию: на стоп-кадрах хорошо видны лица злоумышленников. И вскоре сотрудники полиции уже звонили, чтобы обрадовать Дарью: похитителей собаки задержали!

- Тори уже со мной, - поделилась радостью Дарья. – Конечно, узнала меня сразу, очень радовалась! Когда мне ее вернули, Тори сильно хотела пить, была вся чумазая, плохо пахла… Но это ничего – отмоем, напоим, накормим. Главное, что Тори снова дома!

ИСТОЧНИК KP.RU

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