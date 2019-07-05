Как провести выходные в Новокузнецке весело и ярко

Грядущие выходные ознаменуются празднованием Дня города Новокузнецка. Всевозможные мероприятия будут длиться целых пять дней. Мы собрали для вас самые яркие из них. С полной же программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

«Кузнецкий фронтир», цветы и фейерверк

Встречаемся на III военно-историческом фестивале

Военно-исторический фестиваль «Кузнецкий фронтир» будет проводиться в Новокузнецке уже в третий раз. А начнется он очень необычно: с 6 на 7 июля ровно в полночь на Кузнецкой крепости прогремят залпы салюта, которые и дадут старт фестивалю.

Сам же фестиваль будет проходить в течение всего дня. Начнется он в 08:00 – именно в это время состоится первая реконструкция боя 1941 года. Этот бой поведает о трагических сражениях на пограничных заставах – тех самых, которые были в первые часы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В 11:00 начнется работа тематических площадок. Здесь можно будет увидеть мастеров народных ремесел и фольклорные коллективы из Новокузнецка и других городов Сибирского региона. В «Ремесленной слободе» можно будет приобрести сувениры, сотворить их собственными руками на мастер-классах, а также проявить свои таланты в кузнечном, гончарном и других ремеслах.

Новой площадкой станет «Уличный трактиръ» с традиционными блюдами коренных и русских жителей земли Кузнецкой, которые можно будет попробовать, приобрести, узнать рецепт и увидеть процесс приготовления.

Аттракционы, стилизованные фотозоны, монетная кузница, детская площадка также будут работать для гостей в течение всего мероприятия.

В 12:00 состоится торжественное построение, возложение цветов к памятнику Путилова в честь 165-летия со дня рождения. В это же время прогремят пушечные залпы.

В 16:00 гостей фестиваля приглашают на еще одну реконструкцию боя операции «Багратион», которая проходила в1944 года на территории Белоруссии.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, тел.: (384-3) 36-00-92

7 июля, начало в 08:00

Вход свободный

Идем на Кузнецкий фронтир! ФОТО: администрация города НовокузнецкаФото: Екатерина РОМАНОВА

Цветы, цветы…

Идет на Фестиваль флористики и ландшафтного дизайна

На один день Парк Гагарина превратится в большой цветущий сад, ведь именно здесь будет проходить фестиваль «ЦветоСфера». Множество ландшафтных художественных композиций из живых растений разместится на необычных конструкциях. на фестивале можно будет не только любоваться цветочными композициями, но и приобрести их и даже самим стать участниками флористических мастер-классов.

А если вы устанете от обилия ярких цветов и красок, отдохните в зоне фудкорта со свежевыжатыми фруктовыми и овощными соками и водой. В фотозоне можно будет сделать яркие и классные фотографии на память. Для самых юных гостей фестиваля будет организована зона пленера и детская игровая площадка

Парк имени Гагарина

5 июля, начало в 15:00

Вход свободный.

Фестиваль "Цветосфера".Фото: Екатерина РОМАНОВА

Межгалактический фестиваль – в Новокузнецке!

Возвращаем любимой планете яркие краски

Определенно, мы не одни во Вселенной, и наши соседи – вполне дружелюбные существа, готовые прийти на помощь. И именно 7 июля эта помощь очень понадобится жителям одной из планет. Называется она Белые люди, и на этой планете случилась беда. Из-за катастрофы она стала безликой. Здесь пропали звуки и цвета, люди стали совсем белыми, а чтобы общаться друг с другом, они используют жесты и свистки.

Но для того и существуют друзья – помощь разобраться с проблемами и вернуть в жизнь краски, звуки и радость. Что для этого нужно делать? Раскрасить планету, самого себя, танцевать и играть на музыкальных инструментах и радоваться жизни!

Кстати, гостей фестиваля ждет путешествие на звездолеты, настоящая еда космонавтов, строительство ракеты, инопланетные кавер-группы, ночная космическая дискотека, шоу огня и света и многое, многое другое!

Площадка возле Планетария имени Альберта Федорова

Пр. Металлургов, 16а, т.: (384-3) 74-51-14

7 июля, начало в 17:30, завершение в 00:00

Вход свободный.

Каким он будет, межгалактический фестиваль?Фото: Екатерина РОМАНОВА

Обливай кого попало!

Заряжаем водные пистолеты и ищем единомышленников!

В ночь с 6 на 7 июля обязательно найдутся те, кто отправится на поиск цветка папоротника. По легенде, он дарует ясновидение, помогает находить клады и бережет от врагов. А вот те, кто больше доверяет биологии, а не легендам, отметят праздник Ивана Купалы по-другому: они отправятся на пляж в Топольниках – тот, который напротив «Ленты» - и устроят настоящую водную битву. Условие для участия в этом празднике лишь одно: готовность веселиться и быть облитым с ног до головы! Так что берите с собой водные пистолеты, запасайтесь пластиковыми бутылками, придумывайте иные «орудия» для битвы – и отправляйтесь веселиться! И помните: тот, кто будет облит в этот день, в течение целого года будет здоров, счастлив и удачлив.

Пляж «Топольники - 2» (напротив «Ленты»)

7 июля, начало в 15:00

Вход свободный.