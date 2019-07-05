Как провести выходные в Кемерове

С утра и до утра

Встречаем праздник Ивана Купала вместе с «Томской писаницей»

6 июля музей-заповедник «Томская писаница» проводит этнографический праздник «Иван Купала». Празднование продлится с утра до утра. Уже с 10 часов гостей будут развлекать аниматоры, посетители смогут сплести венки, будут и «обливашки».

Праздничная программа развернется на поляне праздников. В 14 часов начнется фольклорный фестиваль-конкурс национальных игр и забав «Золотые ворота», организованный Кемеровским областным центром народного творчества и досуга, а в 17 часов откроется ярмарка мастеров, будут работать аттракционы.

Основное праздничное действие начнется с 19.00. Каждый может стать участником игрового и обрядового действа. Впервые поляна праздников увидит самый масштабный «Хоровод Солнца» - участники флешмоба получат памятные сувениры. Также будут работать разнообразные площадки: девичий обрядовый комплекс, молодецкий разгуляй, мастер-классы.

Ведущие представят самые интересные традиции праздника и поведают обо всех таинствах купальской ночи. На сцене в этот вечер выступят как народные, так и современные вокальные и хореографические коллективы. В числе специально приглашенных гостей - фолк-группа XPipes из Новосибирска. Посетителей ждут выбор лучшего венка, гадание на травах, хороводы, прыжки через костер.

В 23.30 начнется эксклюзивное огненно-пиротехническое шоу, состоится зажжение купальского костра, после чего гости праздника смогут танцевать до самого утра.

Кстати, 6 июля музей-заповедник возобновляет акцию «Праздничный автобус». В стоимость комплексного билета входит трансфер до «Томской писаницы» и обратно, входная плата и посещение праздничной программы «Иван Купала». Отправление: Кемерово (летний вокзал) - 18.00, «Томская писаница» - 2.00. Места ограничены. Бронирование по телефонам: 8-800-600-92-93, 8 (384-2) 75-10-90.

Музей-заповедник "Томская писаница"

Яшкинский район, деревня Писаная

6 июля, начало в 10.00

Цена билетов: от 300 до 500 рублей

Гостей цирка ждет невероятно эмоциональное представление.Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Все в цирк!

Ведем ребенка на яркое представление

На арене Кемеровского государственного цирка продолжается показ грандиозной программы «Планета 13» в исполнении актеров прославленного Московского цирка Никулина.

Основным номером будет авторское шоу укротителей тигров Карины и Артура Багдасаровых «Тигры». Прославленный дуэт гастролирует с этой программой на протяжении уже 20 лет. Карина и Артур не раз отмечались наградами на международных цирковых фестивалях, именно с этим представлением. Артисты выступали на различных шоу и телевизионных проектах, показывая свое мастерство в этом сложном и опасном направлении искусства, дрессировке хищников.

Шоу Багдасаровых - это невероятно эмоциональное представление, это синтез красоты и наслаждения, которые не покинут вас на протяжении всего спектакля и еще долгое время сохранятся восторженными воспоминаниями в сердцах!

Кроме прославленного дуэта дрессировщиков, в программе примут участие клоуны Давид Левицкий и Владислав Руденко, а также акробаты, жонглеры, воздушные гимнасты и представители других жанров циркового искусства!

Кемеровский государственный цирк

пр. Ленина, 56

6 июля, начало в 13.00 и 17.00

7 июля, начало в 15.00

Цена билетов: от 600 до 1500 рублей

Все разнообразие и красоту природы Кузбасса раскрывают работы профессионального фотографа.

Красота родного края

Вдохновляемся природой Кузбасса

В преддверии летних отпусков в галерее Кемеровской областной научной библиотеки открылась персональная фотовыставка «Красота родного края» из цикла «Кузбасс в твоем кадре».

Кемеровская область - это местность, в которой сочетаются и горные заснеженные пики, и бескрайние просторы лесостепи, и великолепные реки и озера. Область является домом для живописных лесов, удивительных водопадов и таинственных пещер с подземными источниками. Все это разнообразие и красоту природы Кузбасса раскрывают работы профессионального фотографа, члена Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», победителя международных фотоконкурсов Любови Фурс.

Работа выставки продолжится до конца сентября, а значит, каждый житель области в преддверии своего летнего отпуска сможет побывать на экспозиции, вдохновиться пейзажами и отправиться в туристическое путешествие по родному краю.

Кемеровская областная научная библиотека имени Федорова

ул. Дзержинского, 19

3 - 9 июля, с 10.00 до 20.00

Вход свободный

А вы поедете на бал?

Танцуем, танцуем. Ну - или учимся

В кемеровском «Парке Чудес» в очередной раз проходит вальсовый вечер. И если раньше вы об этом не знали, то сейчас самое время его посетить. Очередной такой вечер пройдет накануне выходных. Ну чем не повод в городской суете и обилии повседневных дел вдруг почувствовать себя принцем или принцессой?

На вечере вы сможете насладиться не только красивой музыкой разных эпох, но и увидеть все разнообразие вальсов, начиная от обычного венского вальса по кругу и заканчивая сложными фигурами в контрдансах, завораживающих своим рисунком. Не пробовали такого? А зря. Приходите, будет очень душевно.

Кемеровский «Парк Чудес»

ул. Кирова, 4

5 июля, начало в 18.30

Вход свободный