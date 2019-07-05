Неожиданно: в центре Кемерова начали собирать БелАЗы

130-тонные БелАЗы начали собирать прямо на центральной площади областного центра. Кемеровчане делятся фотографиями, на которых запечатлено, как рабочие в спецовках сначала сгружают детали, а потом монтируют самосвалы на площади летнего вокзала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/718603" frameborder="0"></iframe> В центре Кемерова начали собирать БелАЗы..Видео: Татьяна Сергеева.

На кадрах, которыми делятся кемеровчане, видно, как рабочие сначала сгружают узлы и детали самосвалов с супертралов, а потом собирают многотонные машины. Причем для сборки они используют как краны, так и непривычную глазу простых горожан спецтехнику. Неужели теперь спецтехнику будут собирать под открытым небом?

Как нам удалось выяснить, многотонные БелАЗы прибыли на площадь у летнего вокзала с разреза «Березовский». Однако в этот раз они нужны лишь для того, чтобы стать частью сценического комплекса, выполненного в индустриальном стиле. 130-тонники будут задействованы в грандиозном фестивале «Герои мирового рока» в честь 25-летия компании ЗАО «Стройсервис». Они станут частью масштабного светового и пиротехнического представления. Более того, организаторы концерта - ЗАО «Стройсервис» - уверены, что карьерная техника станет оригинальным антуражем для селфи.

В центре Кемерова начали собирать БелАЗы. ФОТО: Татьяна Сергеева.

К слову, концерт состоится 27 июля. Сбор гостей назначен на 15.30. Кемеровчане и гости города смогут увидеть легенд рок-музыки - Accept, Within Temptation, Royal Hunt и HammerFall. А ведущим рок-концерта будет Николай Фоменко.