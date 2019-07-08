Ипотека под низкий процент: миф или реальность?

По новой букве закона

Представители Кемеровского отделения ПАО Сбербанк и компании «Промстрой» рассказали о совместной акции для покупателей недвижимости, а также о работе в условиях изменившегося законодательства о долевом строительстве.

Напомним, что с 1 июля вступили в силу изменения в Федеральном законе № 214-ФЗ, согласно которым строительный рынок перешел от договоров долевого участия к целевому проектному финансированию. Основное новшество заключается в том, что теперь застройщики могут привлекать средства граждан только через специальные эскроу-счета, открытые в уполномоченных банках. Получить средства покупателей жилья они смогут после того, как дом будет достроен.

Вместе с тем, некоторым застройщикам разрешено достраивать дома по старой схеме. Для этого нужно было выполнить ряд условий, в их числе – высокая степень готовности жилых объектов – не менее 30% и не менее 10% заключенных договоров долевого участия. Как отметил заместитель генерального директора компании «Промстрой» Алексей Архандеев, в исключительных случаях данные показатели могут быть уменьшены, например, если у застройщика есть соглашение о социальном сотрудничестве с властями. Право на завершение строительства дает Инспекция Государственного строительного надзора Кемеровской области.

- В срок до 1 июля мы получили все положительные заключения ведомства, что говорит о высокой степени надежности Компании «Промстрой» как застройщика и доверия к нему со стороны покупателей, - говорит представитель компании. – По новым правилам, прописанным в законе, мы начнем работать, как только реализуем все текущие проекты, ожидается, что это будет четвертый квартал текущего года.

Как отметили эксперты, с переходом на эскроу-счета ожидаемо увеличится цена за квадратный метр. Пока сложно спрогнозировать насколько, это зависит от многих факторов – кредитной ставки, цен на стройматериалы и т.д. Поэтому сейчас самый благоприятный период для того, чтобы приобрести недвижимость. При этом можно воспользоваться не только ипотечными продуктами со средней ставкой, но и льготными предложениями.

Выгодные программы

Сейчас у Кемеровского отделения ПАО Сбербанк и АСО Промстрой действует совместная акция «Добрая ипотека».

-В рамках данной программы покупатели жилья могут получить кредит от ПАО Сбербанк по ставке от 8,2% годовых на весь срок кредитования, при этом стоимость квадратного метра не увеличивается, - рассказывает заместитель управляющего Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Екатерина Саяпина. – Если посчитать стоимость ипотеки и стоимость переплаты, которая образуется по кредиту, то она будет минимальной по сравнению с другими предложениями.

Также участникам акции бесплатно предоставляется такая услуга Сбербанка как «Электронная регистрация». Она дает возможность оформить право собственности на жилье без посещения Росреестра. Речь идет о купле-продаже квартир как в новостройках, так и на вторичном рынке. Стоит отметить, что при выборе других ипотечных продуктов данный сервис платный: 6 900 рублей по первичному рынку и 7 900 рублей – по вторичному.

Максимальный срок кредитования по акции «Добрая ипотека» составляет 7 либо 12 лет. В первом случае ставка по ипотечному кредиту составит 8,2%, во втором случае – 8,7% годовых. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Акция продлится до 1 сентября

Еще один ипотечный продукт, который готов предложить Сбербанк и который позволит семьям быстрее въехать в долгожданное жилье – это программа «Семейная ипотека с господдержкой». Она позволяет приобрести недвижимость с ипотечной ставкой 6% годовых.

-Ранее льготную ставку давали не на весь срок кредита, а только на несколько лет. Например, если в семье в 2018 году родился второй ребенок, можно было взять ипотеку и платить банку 6% в течение трех лет, если третий – то пять лет. В дальнейшем ставка повышалась, - рассказывает заместитель управляющего Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Екатерина Саяпина. – С апреля 2019 года условия предоставления господдержки изменились: теперь вне зависимости от того, какой по счету ребенок появился в семье, по ипотеке предоставляется субсидированная государством ставка в размере 6% на весь срок кредитования.

Таким образом, несмотря на то, что для многих вопрос приобретения жилья стоит остро, сделать это реально. После тщательного изучения всех предложений от банков и застройщиков можно выбрать подходящий вариант.