Кемеровчане сняли на видео гуляющего по городской улице лося. Лесной красавец разгуливал прямо рядом с автомобильной парковкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/719569" frameborder="0"></iframe> Дикий лось гулял по автомобильной парковке в Кемерове..Видео: Юлия Чернова.

Кемеровчанка Юлия Чернова спокойно шла по улице. На часах было около 22.50. Девушка подходила к Кедровому бульвару, когда услышала грохот со стороны стройки, которая находилась через дорогу от нее. Решив, что там, возможно, что-то упало, Юлия не стала обращать на это особого внимания.

- Где-то через минуту буквально в 10 метрах от меня через забор резво перепрыгнул лось, точнее - лосиха. Первая мысль была, что это лошадь, - рассказала Юлия. - Когда он сравнялся со мной, конечно, поняла, что это лось.

Животное было явно напугано, вело себя беспокойно. Лось пробежался рядом с автомобильной парковкой, а потом ушел в сторону детского сада. Как скоро лесной зверь смог выбраться из Лесной Поляны, неизвестно. Но кемеровчане надеются, что он смог быстро сориентироваться и выйти к лесу.

К слову, это не первый случай, когда дикие животные появляются в Кемерове. Так, в 2018 году сохатые бродили по улице Волгоградской. Незадолго до этого лосенка заметили в районе улицы Марковцева и бульвара Строителей. А в мае уже этого года по Лесной Поляне бегал дикий бесхозный кабанчик. Снимали на видео горожане и стадо северных оленей, сбежавших от владельца. А уж многочисленные встречи с зайцами, лисами и белками давно стали привычными для жителей Лесной Поляны.