Просившим убежища у Канады кузбассовцам запретили пить чай с плюшками

Жители Киселевска планировали собраться вместе для того, чтобы за чаем с печеньем обсудить судьбу города. Однако власти запретили им собираться на чаепитие, приравняв его к митингу или политической акции.

Киселевские «канадцы», как сами себя называют киселевчане, попросившие убежища в Канаде, решили собраться все вместе, рассмотреть проблемы экологии и разработать дальнейшую «стратегию по взаимодействию между нами, жителями, и органами местного самоуправления, обсудить план спасения нашего города и всех жителей Киселевска». Горожане пригласили жителей Афонина и Карагайлинского, представителей средств массовой информации и даже сотрудников полиции.

«Просим вас взять с собой кружки и печенюшки. Разговор будет долгим. То же самое касается и сотрудников полиции, которые, безусловно, изъявят желание наблюдать за нами на этом чаепитии. Ну не будете же вы просто стоять и смотреть, как мы пьем чай, - присоединяйтесь к нам», - сообщалось в приглашении, которое было опубликовано в соцсетях.

Примечательно, что городские власти на мероприятие не приглашались. Зато реакция от них последовала очень быстро. Сообщение о чаепитии появилось в соцсетях 7 июля, а уже 10-го один из жителей улицы, где запланировано мероприятие, получил письмо-предупреждение от начальника городской полиции. В письме сообщалось, что встреча на частном подворье нарушает закон о проведении собраний и митингов. А все потому, что о ней не были уведомлены органы местного самоуправления за неделю до события.

Киселевские «канадцы» в недоумении: все-таки речь идет не об общественном мероприятии, а о частной встрече на частной территории. Так что отказываться от намерений обсудить жизнь в городе за чашечкой чая с печеньем они не собираются.

К слову, накануне в Киселевск приезжал заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. Он встретился с жителями Малинного переулка, улиц Парниковой, Малинной, Раздольной, Разрезовской. Кузбассовцы, живущие именно на этих улицах, и собирались увидеться за чаем.

- Жителям было представлено заключение ВостНИИ, проводившего исследование проб грунта. Представитель АО ХК «СДС» представил присутствующим проект по устранению возникшего нагревания. Как только он будет согласован, специалисты приступят к реализации намеченных мероприятий, - сообщил Максим Шкарабейников, глава Киселевска. - Это не последняя встреча с жителями этого района. Будем дальше продолжать встречаться и решать возникающие проблемы.

Напомним, Киселевск оказался в центре внимания не только Кузбасса, но и всей России после того, как местные жители опубликовали в интернете видеообращение к властям Канады с просьбой предоставить им убежище. Горожане рассказывали о сложных экологических условиях, угольной пыли и невозможности свободно дышать. После этого Сергей Цивилев поручил подчиненным разобраться с жалобами граждан на экологическую ситуацию в городе и максимально быстро найти решение проблемы экологии. Вскоре, по официальным данным, подземный пожар ликвидировали, а жителям улиц, которые страдают от крайне неблагополучной экологической ситуации, пообещали переселение.

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