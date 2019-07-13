2019-07-13T15:35:36+03:00
Происшествия

Черный дым, пожарный поезд и запах резины: на кузбасском шиноперерабатывающем заводе произошел пожар

Огонь тушат шесть пожарных отделений [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Во второй половине дня 13 июля в кузбасском городе Калтане случился страшный пожар. Здесь загорелось одно из помещений шиноперерабатывающего предприятия.

Очевидцы сняли на видео, как горит завод на въезде в город: клубы густого черного дыма поднимаются вверх, из окон вырываются языки пламени. Комментаторы не сдерживают эмоций, описывая происходящее. А пользователи соцсетей распространяют информацию, будто из-за пожара на заводе загорелись вагоны с углем.

- Запах несильный, наверное, все вверх уходит, а вот жар сильный! – отмечает очевидец пожара Олеся Гилева.

Каковы масштабы пожара и угрожает ли он жителям города, прокомментировала Виктория Оленникова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Кемеровской области.

- Пожар возник в одном из помещений предприятия и охватил пространство внутри здания. Также горела продукция, которая находилась рядом со зданием, - отметила Виктория Оленникова. - На месте работает шесть отделений пожарной охраны. В данный момент ведется ликвидация открытого горения.

В МЧС отметили, что вагоны с углем, которые находились рядом, огонь не затронул. Также нет угрозы распространения на дома местных жителей: само предприятие расположено в стороне от жилого сектора. По предварительной информации, пострадавших нет.

- Тушение пожара осложнялось высокой горючестью материалов, задымлением, однако пожарным удалось не допустить распространения огня, - сообщает пресс-служба МЧС.

К слову, к месту ЧП выдвинулся пожарный поезд, однако благодаря оперативным действиям пожарных его помощь не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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