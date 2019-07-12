Разрез «Березовский» строит для жителей Прокопьевска больницу

В поселке Северный Маганак продолжается строительство здания общеврачебной практики. Возведением медучреждения занимается разрез «Березовский» компании «Стройсервис».

Работы начались весной и должны завершиться в четвертом квартале этого года. Специалисты уже обустроили котлован и приступили к возведению фундамента.

Стоит отметить, что старое здание медучреждения было построено в 1950 году – с тех пор здесь ни разу не было капитального ремонта. Как итог – здание признали аварийным и закрыли, а местные жители остались без единственной поликлиники. За медицинской помощью им приходится ездить в другой район.

Работы начались весной и должны завершиться в четвертом квартале этого года

Решить эту проблему предложил разрез «Березовский». Новое медучреждение будет построено по современным стандартам и оборудовано новейшей техникой.

К слову, это не первый проект помощи жителям Северного Маганака, который реализует предприятие. Ежегодно между руководством разреза и администрацией Прокопьевска подписывается соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Только за последние годы в городе были отремонтированы школа №51, детский сад «Звездочка», ежегодно ведется ремонт дорог в поселках Северный Маганак, Красный углекоп и Спиченково, жителям города поставляется льготный уголь.