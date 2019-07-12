«Не дадим взорвать!»: жители кузбасских поселков перегородили дорогу

Порядка двух десятков жителей Новокузнецкого района заблокировали автодорогу, чтобы не допустить здесь взрывов. Активисты намерены отстаивать единственную дорогу, связывающую их поселки с городом.

Автодорогу «Новокузнецк – Апанас» в течение нескольких дней блокируют местные жители. Таким образом они хотят отстоять дорогу, которая связывает шесть поселков с городом Новокузнецком. Участники акции отмечают, что эта дорога относится к категории общего пользования, однако, в документах, которые им предоставили угольщики, она отмечена как технологическая и принадлежит компании «Сибэнергоуголь». Угольщики намерены расширять разрез за счет участка, на котором находится дорога. 9 июня рабочие заложили взрывчатку примерно в 300 метрах от дороги. Местные жители, в свою очередь, на машинах приехали к месту предполагаемого взрыва и отказываются уезжать, блокируя работу угольщиков.

Противостояние местных жителей и угольщиков длится несколько дней ФОТО: kuzpres.ru

- Нас тут семь автомобилей, около двадцати человек. Взрывчатка заложена на расстоянии метров около трехсот от дороги, где мы находимся, место закладки видно отсюда. Но мы не даем провести взрывные работы... Сегодня утром представители районной администрации собирали всех в клубе в Апанасе, пытались «надавить», уговорить не препятствовать одному взрыву, после которого взрывов не будет. Говорили, что взрывчатка уже уложена и должна быть взорвана. Мы же ответили, что не дадим ничего взрывать, пусть утилизируют, - цитирует сообщение участников акции kuzpress.ru.

К слову, это не первое противостояние жителей Кузбасса и угледобывающих компаний. Так, жители Киселевска, доведенные до отчаяния экологической ситуацией, попросили убежища у властей Канады. Вскоре после этого в Киселевске начались подземные пожары, и губернатор области пообещал переселить тех, кто проживает в опасной зоне.

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