Как провести выходные в Новокузнецке весело и ярко

Вот новый поворот – и мотор ревет!

Идем на соревнования по автокроссу и болеем за лучших

Это по городским улицам принято разъезжать в комфортных автомобилях: чтобы кондиционер работал, «вонючка» болталась, салон был кожаным… А вот поклонники автокросса уверены: автомобиль должен быть быстрым и выносливым. Ведь именно на таких машинах кузбассовцы и гости со всего Сибирского региона будут гонять в эти выходные на спортивном треке Новоильинского района. Здесь в субботу будут проходить соревнования, посвященные Дню города, которые также совместят в себе отборочные соревнования на Кубок России, Чемпионат и Первенство Кемеровской области.

Соревноваться в автокроссе будут спортсмены, выступающие в разных классах. К слову, к соревнованиям допускаются пилоты в возрасте от шести лет! Разумеется, в своих классах. 13 июля пройдут отборочные заезды, а вечером состоится рок-концерт, на котором выступят «Два злодея», «The sun times» и «Twinsnakes». А самые зрелищные – финальные – заезды назначены на 14 июля. Не пропустите самую захватывающую гонку года!

Спортивный трек Новоильинского района

13 июля, начало в 11:00 – отборочные заезды.

13 июля, начало в 21:00 – рок-концерт

14 июля, начало в 11:00 – открытие соревнований и финальные заезды.

Вход свободный.

Вот - новый поворот!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Все будет в шоколаде!

Участвуем в самом сладком празднике

Любите ли вы сладости? А знаете ли вы, что уже в эти выходные в Новокузнецке состоится первый фестиваль-конкурс сладостей «Кузбасс в шоколаде»? На праздничной площадке соберутся лучшие кондитерские фабрики и производители безалкогольной продукции региона. Они не только угостят сладкоеждек, но и проведут многочисленные мастер-классы, а также поборются за призы и признание кузбассовцев.

На арт-аллее сладкоежки смогут сделать оригинальные фото, поиграть и поучаствовать в конкурсах. Здесь же состоится дефиле в «сладких» костюмах – причем костюмы представят, как детки-конфетки, так и взрослые сладкие люди. А еще ожидается выступление многочисленных артистов и дискотека.

К слову, фестиваль будет длиться восемь часов, и каждая его минута будет сладкой и прекрасной.

Сад алюминщиков

13 июля, начало в 17:00

Вход свободный.

Все будет в шоколаде!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Просто добавь цвета!

Обсыпаем друг друга красками и обнимаемся!

Вы уже соскучились по фестивалю красок холи? Тогда поспешите в Арт-сквер. Здесь в субботу, 13 июля, будет очень ярко и весело. В течение трех часов люди самых разных возрастов будут обсыпать друг друга яркими красками, веселиться, танцевать и общаться.

Если и вы готовы присоединиться к бесшабашному веселью, запаситесь краской холи (впрочем, ее можно купить на фестивале, 100 рублей за один пакетик), наденьте однотонную одежду, лучше – белую, ведь на ней все краски смотрятся ярче! Краска холи безопасна, но некоторые предпочитают защищать глаза и нос очками и медицинскими масками. Кстати, краска хорошо отстирывается и смывается, так что не бойтесь ярких тонов!

К слову, 14 июля с 14:00 до 17:00 состоится Холи After-party и Обнимашки на пляже Топольники 2 напротив Ленты.

Арт-сквер

13 июля, начало в 15:00, завершение в 18:00.

Вход свободный.

Разноцветные обнимашки!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Зачем покойнику маска

Узнаем ответ на выставке «Лики древнего Енисея»

Приходилось ли вам видеть ритуальные и погребальные маски? Уверены, вы только слышали о них. А вот сейчас у вас есть возможность увидеть фотографии ритуальных и погребальных масок таштыкской культуры, предоставленных Хакасским национальным краеведческим музеем имени Кызласова.каждая из них – уникальна, однако однозначного ответа, для чего создавались маски, до сих пор нет. Одни ученые считают, что они были необходимы, чтобы сохранить черты лица умершего для жизни его души. Другие – уверены, что маски были нужны для «изоляции» умершего от внешнего живого мира, как это делали некоторые народы севера Сибири.

Зато ученые почти наверняка знают, как создавались эти маски. После сожжения умершего на ритуальном огне, его останки зашивали в специальные меховые мешочки, которые помещали в набитые травой куклы из шкур домашнего скота. На место лица куклы укладывалась портретная погребальная маска, слепленная из глины с добавлением гипса и известняка. Перед захоронением маски расписывали: на лбу обычно изображалась спираль, на подбородок и щеки наносились имитирующие румянец пятна. Для чего – вы узнаете на выставке.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, тел.: (384-3) 36-00-92

время работы: понедельник-пятница с 9.30 до 17.30, суббота-воскресенье с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей.