Парад чемпионов: соревнования «Шахтерская миля» на призы «Стройсервиса» прошли в Салаирских плесах

В минувшие выходные в зоне отдыха «Салаирские плесы» состоялись соревнования за призы ЗАО «Стройсервис». Около ста человек со всей России проплыли «Шахтерскую милю».

Вот уже в пятый раз проходят областные соревнования по плаванию на открытой воде. А в этом году они приуроченные 25-летнию компании "Стройсервис" и главному кузбасскому празднику – Дню шахтера. В этом году за первые места на пьедестале боролись около ста пловцов со всей России. Здесь были представители Алтайского края и Омской области, Новосибирской и Свердловской областей и, конечно же, из Кузбасса. К слову, в этом году количество участников было рекордным за всю пятилетнюю историю соревнований! Пловцам нужно было преодолеть дистанции в 3000 и 2000, а также совершить эстафетный заплыв 4х3000.

Кто быстрее?! ФОТО: ЗАО "Стройсервис"

- «Стройсервис» всегда демонстрирует свою социальную направленность. Мы благодарны компании за организацию мероприятия на самом высоком уровне. Нам важно, что в Кузбасс приезжают гости и видят, какая у нас красота, какие у нас созданы условия для отдыха и на каком уровне проходят подобные мероприятия в Кузбассе, - отметил уровень соревнований первый заместитель Губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин. –Сегодняшний успех стал возможен благодаря компании «Стройсервису», которая построила великолепную базу отдыха областного значения «Салаирские плесы».

Медали для чемпионов Кузбасса! ФОТО: ЗАО "Стройсервис"

Среди чемпионов

Нынешняя «Шахтерская миля» стала поистине звездной, ведь среди почетных гостей на мероприятии были шестикратный чемпион мира и 14-кратный чемпион Европы по плаванию Юрий Прилуков, пятикратный чемпион мира, чемпион Европы по плаванию на дистанции 25 километров Юрий Кудинов и трехкратный чемпион мира по плаванию на открытой воде Алексей Акатьев.

Но и те, у кого пока нет таких громких титулов, показали, насколько они сильны, быстры и выносливы. Так, чемпионами Кемеровской области на дистанции 3000 метров стали новокузнечанин Евгений Свинтицкий и спортсменка из Новосибирска Маргарита Карпачева. На «шахтерской миле» - дистанции 2000 метров на пьедестал поднялись 28 человек, занявшие призовые места в восьми возрастных категориях. При этом самым младшим участникам было лишь 13 лет, а самым старшим – больше 60.

В эстафете лучшей стала сборная Новокузнецка, на втором месте сборная Кузбасса, а почетное третье место заняли спортсмены из Новосибирска. Победители и призеры получили денежные премии до 15 тысяч рублей. Общий призовой фонд превысил 200 тысяч рубелей.

Победители "Шахтерской мили". ФОТО: ЗАО "Стройсервис"

На высоком уровне

«Стройсервис» не зря гордится высоким уровнем организации. Его по достоинству оценили и участники заплыва.

- Организация на очень высоком уровне, – делится впечатлениями победительница заплыва на 3 км Маргарита Карпачева. – Например, я из Новосибирска, у нас тоже проводятся переплывы через Обь, но там уровень значительно ниже. Здесь все понравилось. Обязательно приеду сюда на следующий год.

Соревнования проходилив "Салаирских плесах", живописнейшем месте. ФОТО: ЗАО "Стройсервис"

Справка КП

Зона отдыха «Салаирские плесы» была построена на месте стихийного пляжа на берегу Гурьевского водохранилища. Здесь созданы комфортные условия для культурно-массового отдыха, в том числе, для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Площадь зоны отдыха составляет более 40 тысяч квадратных метров. Здесь есть пирс-трансформер, уютные беседки, сертифицированные детские игровые и спортивные площадки, кафе и биотуалеты. Все это стало возможным благодаря финансированию компании ЗАО «Стройсервис». За безопасностью отдыхающих следят спасатели и медики. Планируется, что в этом летнем сезоне здесь комфортно отдохнут около 45 тысяч посетителей.