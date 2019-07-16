2019-07-16T15:27:05+03:00
Общество

Власти оценили готовность кузбасских городов к зиме

Специалисты проверили треть территорий
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Власти оценили готовность кузбасских городов к зиме. Фото: Пресс-служба АКОВласти оценили готовность кузбасских городов к зиме. Фото: Пресс-служба АКО
Изменить размер текста:

Власти оценили готовность кузбасских городов и районов к зиме. Специалисты проверили треть территорий.

В Кузбассе прошло очередное выездное совещание по подготовке к отопительному сезону. Специалисты проверили объекты в Юрге, Юргинском районе, Новокузнецке, Новокузнецком районе и Междуреченске. Руководил объездом первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин.

Напомним, что такие объезды проводятся в городах и районах по поручению главы региона Сергея Цивилева второе лето подряд.

- У каждого муниципалитета свои тонкости. Наша задача - обратить внимание представителей муниципалитетов на необходимость доработок и корректировок, чтобы отопительный сезон в Кузбассе прошел в стабильном режиме, дома и квартиры жителей, объекты соцсферы были надежно обеспечены теплом, светом, водой, - сказал первый замгубернатора.

По словам Вячеслава Телегина, Юргинскому району нужно активизировать темпы подготовки. И все еще у специалистов вызывает беспокойство Юргинская ТЭЦ. В Междуреченске коммунальщики в ходе подготовки к зиме заменили 8,8 километра ветхих коммуникаций и отремонтировали 62 котла на 14 котельных. По плану ведется работа в Новокузнецке и Новокузнецком районе. В последнем в числе важных мероприятий - улучшение качества теплоснабжения жителей поселка Чистогорский. Кроме того, район планирует в 2020 году построить в поселке Металлургов автономную газовую котельную, сейчас проект проходит экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Исчез родственник - не сидите на диване, а бегите в полицию!": Каждый день в Москве пропадают 20-30 человек
Дмитрий Пичугин, начальник 8 отдела Московского уголовного розыска в студии Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) рассказал, как ищут пропавших людей в столице и что делать их родственникам
Открыла магазины, да и все: предпринимательница из затопленного поселка Иркутской области раздала продуктов на 600 тысяч рублей
Сама Яна Беленок считает, что поступила так, как должна была поступить. Теперь сельчане хлопочут, чтобы ей помогли деньгами [фото, видео]
Адвокаты об экспертизе допросов сестер Хачатурян: Все три протокола написаны одним и тем же человеком
Лингвистическая проверка показала: двоим старшим сестрам приписали слова младшей Марии, признанной невменяемой. И вся эта чехарда легла в основу обвинения [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Житель Киселевска украл запчасти от БелАЗа на 7,5 миллиона рублей
Годовалый малыш упал с четвертого этажа в Кемерове
Кузбасские силовики следят за чистотой рек с воздуха
Сергей Цивилев поручил усилить меры по безопасности на воде
Кемеровчанина с татуировкой из пяти точек ищут полтора месяца
На железнодорожном вокзале в Белове установили фортепиано
Как Леннон и Маккартни: собаки идут по пешеходному переходу в Кемерове
«Это наша корова, и мы ее доим!»: в кузбасской колонии-поселении установили рекорд
Пьяный кузбассовец с ножом запер беременную жену дома
389 кузбасских семей смогли уехать из аварийного жилья
Доигралась: кемеровчанку наказали за азартные игры
Красная луна: кузбассовцы делятся фотографиями накануне затмения
«Потворство терроризму»: Кузнецов приказал снести гаражи в Новокузнецке
В Кемерове арестовали нерадивую мать
Раздор в семье: в Кемерове пенсионерка подала в суд на свою дочь
Кузбассовец обманул интернет-провайдера на 5 миллионов рублей
На обустройство новой площади в Кемерове потратят 95 миллионов
Кузбасс в центре циклона: погода на 16-19 июля
В Кузбасс прибыли дети из пострадавшей от наводнения Иркутской области