Власти оценили готовность кузбасских городов к зиме

Власти оценили готовность кузбасских городов и районов к зиме. Специалисты проверили треть территорий.

В Кузбассе прошло очередное выездное совещание по подготовке к отопительному сезону. Специалисты проверили объекты в Юрге, Юргинском районе, Новокузнецке, Новокузнецком районе и Междуреченске. Руководил объездом первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин.

Напомним, что такие объезды проводятся в городах и районах по поручению главы региона Сергея Цивилева второе лето подряд.

- У каждого муниципалитета свои тонкости. Наша задача - обратить внимание представителей муниципалитетов на необходимость доработок и корректировок, чтобы отопительный сезон в Кузбассе прошел в стабильном режиме, дома и квартиры жителей, объекты соцсферы были надежно обеспечены теплом, светом, водой, - сказал первый замгубернатора.

По словам Вячеслава Телегина, Юргинскому району нужно активизировать темпы подготовки. И все еще у специалистов вызывает беспокойство Юргинская ТЭЦ. В Междуреченске коммунальщики в ходе подготовки к зиме заменили 8,8 километра ветхих коммуникаций и отремонтировали 62 котла на 14 котельных. По плану ведется работа в Новокузнецке и Новокузнецком районе. В последнем в числе важных мероприятий - улучшение качества теплоснабжения жителей поселка Чистогорский. Кроме того, район планирует в 2020 году построить в поселке Металлургов автономную газовую котельную, сейчас проект проходит экспертизу.