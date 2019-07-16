«Прыгнул, не раздумывая»: житель Мысков спас тонущую девочку

Владимир Катуков – самый обычный парень из Мысков. И его жизненные ценности понятны каждому: крепкая семья, любимая жена, счастливые дети, надежные друзья. На таких мужчин всегда можно положиться, а сами они никогда не оставят в беде ни родных, ни близких, ни просто незнакомых людей. К слову, в конце июня как раз такое и случилось.

Ребенок в воде

- Это была суббота. Мы с друзьями – двумя семьями – взяли детей и отправились на речку, - вспоминает Владимир. – Все было хорошо, спокойно. Для моей 5-месячной дочки это первое лето. Крутила головой, все рассматривала…

А в это же время выше по течению отдыхала другая компания. Взрослые и дети, накупавшись вдоволь, стали расходиться. И женщина с сыном и дочкой решила перейти реку вброд. Что именно случилось, почему всех троих стало сносить течением, сейчас устанавливает следствие. А в тот день бурная вода разлучила семью. Мать, сын и дочь расцепили руки. Девочку уносило течением все дальше и дальше от родных. Вот уже мама и брат перестали появляться надо водой. Девочка еще не знала о том, что больше никогда их не увидит: им не удалось спастись.

Как могла, она пыталась зацепиться за что-нибудь. А потом увидела на берегу людей и стала кричать, прося о помощи.

- Мы все были на берегу. Вдруг слышу: «Спасите! Помогите!» Вижу – прямо посреди реки девочка барахтается, зацепилась за что-то. Стал ей кричать, чтобы не шевелилась, а потом понял, что она меня и не слышит, - Владимир вновь и вновь переживает те страшные минуты, когда увидел попавшего в беду ребенка.

Ни на секунду не задумываясь, мужчина побежал в воду. О чем он думал в тот момент? Только о том, что вон там, посреди реки, может погибнуть девочка, чья-то дочка. Еще – о что надо быстрее двигаться, чтобы дождалась его девчонка, жива осталась.

Владимир Катуков - сам отец маленькой дочки. Спасая чужого ребенка, он думал о своем. ФОТО: из личного архива Владимира Катукова

Спасение

Владимир успел вовремя. Девочка, хоть и наглоталась воды, была жива. Он вытащил ее на берег, и тут подоспели другие отдыхающие. Кто-то вызвал скорую, кто-то принялся оказывать первую помощь. Уже на берегу Владимир немного растерялся и никак не мог вспомнить, как же правильно спасать утопающих.

- Я разговаривал с девочкой, и она рассказала мне о маме, брате и отце. Когда до конца осознал, что же произошло в тот день на реке произошло, были мысли про то как сейчас папе этой девочке… Стало страшно, что и с моими близкими – дочкой, племянницами – могло бы случиться подобное, и никого бы не оказалось рядом… - делится Владимир Катуков.

Девочку, унесенную течением, удалось спасти. Врачи доставили ее в больницу, оказали необходимую помощь. А Владимира Катукова на днях пригласили в администрацию Кемеровской области. Как оказалось – чтобы вручить награду,

- За проявленную самоотверженность, мужество и отвагу при спасении человека постановлением губернатора Сергея Цивилева мужчину наградили медалью «За честь и мужество», - отметили в пресс-службе областной администрации.

Сам же Владимир лишь пожимает плечами: ничего особенного, геройского, он не совершил. Катуков уверен: каждый мужчина, особенно тот, у кого есть свои дети, поступил бы так же. Ведь заботиться о тех, кто слабее – обычное дело для любого мужчины.