На шахте имени Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» введен высокотехнологичный комплекс проветривания

На шахте имени С.М. Кирова компании «СУЭК-Кузбасс» введен в опытно-промышленную эксплуатацию комплекс сооружений для проветривания горных выработок блока №4. Общая стоимость сооружений, предназначенных для отработки запасов пластов Болдыревский и Поленовский, составляет 1,6 миллиарда рублей.

С блоком №4 связано ближайшее будущее развития шахты имени С.М. Кирова. Промышленные запасы угля на этом участке составляют порядка 30 миллионов тонн. Их отработка начата в текущем году, а завершение планируется в 2027 году.

Для надежного обеспечения проветривания горных выработок и электроснабжения производственного блока сооружен комплекс технологически необходимых объектов. В его состав входит пробуренный с поверхности на глубину 310 метров воздухоподающий ствол диаметром три метра.

Общая стоимость сооружений, предназначенных для отработки запасов пластов Болдыревский и Поленовский, составляет 1,6 миллиарда рублей ФОТО: АО «СУЭК-Кузбасс»

Для подачи в него воздуха с целью проветривания выработок построена вентиляторная установка 2x2 dAL 30-11000, разработанная компанией «Corfman» (производитель «CFT», Германия). Особенностью установки является модульная конструкция, позволяющая, в том числе, оперативно производить необходимые ремонтные работы. Применение электродвигателя «Damel» (Польша) совместно с частотным преобразователем способствует плавному регулированию оборотов и, соответственно, управлению количеством подаваемого воздуха. Это дает возможность совместно с другими вентиляторными установками обеспечивать максимально эффективную работу по проветриванию шахты.

Для подачи тепла в холодное время года в калориферную здания нагнетательной вентиляторной установки построена котельная с 4-мя котлами КВ-В-7,56 производства ООО НПО «ПроЭнергоМаш» (г. Барнаул), обладающими высоким энергетическим эффектом. Общая тепловая мощность котельной составляет 30,24 МВт. Котельная полностью автоматизирована – все параметры работы поступают на пульт оператора, который управляет технологическими процессами.

Промышленные запасы угля на этом участке составляют порядка 30 миллионов тонн ФОТО: АО «СУЭК-Кузбасс»

Еще одним звеном комплекса сооружений для проветривания горных выработок является подстанция 35/6/6 «Кирова-Новая», предназначенная для приема, преобразования и распределения электроэнергии по поверхностным зданиям, сооружениям и установкам. Мощности подстанции также рассчитаны на питание электроэнергией подземных распределительные пунктов 6 кВ для развития горных работ.

- Ввод данного комплекса позволяет коллективу шахты добывать уголь высокопроизводительно и, главное, безопасно, - говорит генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев. – В целом вопросы аэрологической безопасности всегда находятся в приоритете компании. Наряду с запуском вентиляторной установки современного уровня успешно внедряются такие новые способы дегазации, как гидроразрыв и гидрорасчленение пласта. В комплексе это позволяет значительно повысить безопасность подземной угледобычи.