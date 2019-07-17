Новокузнецк согреют на перспективу

В Министерстве энергетики Российской Федерации утверждена актуализированная схема теплоснабжения Новокузнецка до 2032 года.

В документе обозначены перспективы развития и модернизации существующих теплоисточников и тепловых сетей города Новокузнецка на долгосрочную перспективу.

Схема также определяет механизмы замещения неэффективных котельных с переводом их на централизованное теплоснабжение от Кузнецкой ТЭЦ, входящей в Сибирскую генерирующую компанию (СГК). В этот перечень попадают Зыряновская и Байдаевская районные котельные, по их замещению ведутся проектно-изыскательские работы.

Кузнецкая ТЭЦ, работающая в режиме когенерации с одновременным производством электрической и тепловой энергии, является одним из самых экономичных теплоисточников города. В схеме описан перечень приоритетных работ по модернизации оборудования теплоисточника за счет собственных средств СГК, которые компания обязуется выполнить в ближайшие годы.

Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города необходима для координации программ комплексного развития всех систем его инженерной инфраструктуры, а также для разработки и реализации инвестиционных программ теплоснабжающих предприятий.