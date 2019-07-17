2019-07-17T12:40:28+03:00
Общество

Новокузнецк согреют на перспективу

Минэнерго России утвердило актуализированную схему теплоснабжения Новокузнецка
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Тепловые сети Новокузнецка будут модернизированы.Фото: Сибирская генерирующая компанияТепловые сети Новокузнецка будут модернизированы.Фото: Сибирская генерирующая компания
Изменить размер текста:

В Министерстве энергетики Российской Федерации утверждена актуализированная схема теплоснабжения Новокузнецка до 2032 года.

В документе обозначены перспективы развития и модернизации существующих теплоисточников и тепловых сетей города Новокузнецка на долгосрочную перспективу.

Схема также определяет механизмы замещения неэффективных котельных с переводом их на централизованное теплоснабжение от Кузнецкой ТЭЦ, входящей в Сибирскую генерирующую компанию (СГК). В этот перечень попадают Зыряновская и Байдаевская районные котельные, по их замещению ведутся проектно-изыскательские работы.

Кузнецкая ТЭЦ, работающая в режиме когенерации с одновременным производством электрической и тепловой энергии, является одним из самых экономичных теплоисточников города. В схеме описан перечень приоритетных работ по модернизации оборудования теплоисточника за счет собственных средств СГК, которые компания обязуется выполнить в ближайшие годы.

Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города необходима для координации программ комплексного развития всех систем его инженерной инфраструктуры, а также для разработки и реализации инвестиционных программ теплоснабжающих предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"В 7 на танцы, в 10 на фехтование": Специалисты назвали лучшие занятия для детей разного возраста
Сегодня врачи озабочены малоподвижным образом детей, поэтому родители стараются как можно раньше отдать ребенка в спорт. Но в каком возрасте это можно сделать, не причинив вреда? Разбираемся со специалистами
Новости 24
При поддержке Россельхозбанка в Кузбассе запущен завод по производству сыра
Кемерово потратит 400 миллионов на покупку новых автобусов
После ливня в кемеровской новостройке появились водопад и озеро
Воспитывают дурной вкус: известный блогер раскритиковал школы и детсады Кузбасса
На Кузбасс надвигается мгла: проверка слуха
Кузбассовцы смогут пожаловаться на ЖКХ и транспорт в мобильном приложении
На детской площадке в Кемерове змея укусила ребенка
В кузбасской шахте приостановили работу опасного подъемника
В Кузбассе начали создавать народную карту достопримечательностей
Знаменитый врач спас руки детскому хирургу из Кузбасса
На междуреченской шахте появились новые очистные сооружения
Кемеровчанка лишилась автомобиля на Красном озере
Когда снесут многоэтажку в Новоильинском районе Новокузнецка
Обиженный новокузнечанин вырвал из земли дорожные знаки
Таксист сбил пешехода в центре Кемерова
Начальника областного департамента электроэнергетики назначили в Кузбассе