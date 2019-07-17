Ждать ли кузбассовцам хорошей погоды в августе

Август – последний летний месяц. Дни становятся заметно короче, ночи – длиннее. Днем стоит вполне летняя погода, а по вечерам в воздухе все отчетливее пахнет осенью. Каким будет август в этом году в Кузбассе, рассказали специалисты Кемеровского гидрометцентра.

В августе городские жители уже возвращаются из отпусков или только собираются успеть поймать за хвост последние жаркие деньки. А у селян – впрочем, у дачников-огородников тоже – совсем другие заботы: собрать урожай да сделать заготовки на зиму. И тут главное успеть все сделать, пока хорошая погода стоит. Благо, у кузбассовцев будет такая возможность. По предварительным данным, среднемесячная температура будет около нормы, а в первой и третьей декаде ожидаются лишь кратковременные дожди.

- В первой половине месяца ночные температуры будут держаться в пределах от +5…+10 градусов до +12…+17. Дневные же отметки достигнут +16…+21 градусов с повышением до +22…+27. По югу области возможно до +33 градусов, - отметила Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра.

Вторая половина августа также ожидается вполне комфортной: ночью от 13 до 18 градусов тепла, а днем – до +28. По югу возможно до +33 градусов. впрочем, самый конец месяца может преподнести неприятный сюрприз: температура понизится до +5 градусов, а днем ожидается +15…+20.

По северо-западу области предполагаются осадки в пределах нормы, а на остальной территории области они могут быть выше нормы. В отдельные дни первой и третьей декады возможны дожди и грозы. А вот середина месяца будет жаркой, но дождливой: осадков будет немного больше нормы.