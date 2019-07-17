Флешмоб «постаревших»: кузбассовцы превращаются в пахарей и веселых старушек

У пользователей интернета новая забава: посмотреть, как ты будешь выглядеть лет через -дцать. Среди кузбассовцев также немало желающих заглянуть в будущее. Некоторые из них поделились такими снимками с «Комсомольской правдой».

Путешествие из прошлого в будущее. ФОТО: Александр Шпрингер.

«Будущее, прошлое и настоящее», - так назвал серию из трех снимков новокузнецкий журналист и блогер Александр Шпрингер. Его самого вполне устраивает сегодняшний вариант внешности, а про то, как его видит программа в прошлом и будущем, Александр заявил, мол, отменное чувство юмора у нее.

"Спасибо, что шевелюру оставили!" ФОТО: Антон Василенко.

«На одних фотках добавляют окладистую русскую бороду, на других - серебрят имеющуюся, на третьих, не мудрствуя лукаво, просто добавляют морщин. А вот за сохранение шевелюры спасибо! Что там раньше говорили про старых коней и землепашество?» - так охарактеризовал свои фотографии из «будущего» руководитель пресс-службы «РУСАЛ Новокузнецк» Антон Василенко. К слову, в юности он был совершенно другим – тут программа ошиблась.

"Возьмите в фильм ужасов!" ФОТО: Екатерина Комарковская.

«Баба Катя. Возьмите меня в фильм ужасов!» - со смехом комментирует состаренные фотоснимки новокузнечанка Екатерина Комарковская, активист-зоозащитник и блогер. К слову, именно Екатерина чуть меньше года назад спасла лисичку из зоопарка.

"Стала похожа на бабушку". ФОТО: Юлия Клобукова.

«Мы через 30 лет! В будущее заглянуть очень интересно, хотя результат не сильно порадовал», - признается Юлия Клобукова, мама троих сыновей. А подписчики новокузнечанки отметили, что на фото она очень похожа на свою бабушку.

"Надеюсь, буду не таким". ФОТО: Кирилл Чащин.

«Забавный результат, но надеюсь, в старости буду выглядеть лучше», - со смехом заявил кемеровский журналист Кирилл Чащин, глядя, как нейросеть состарила его снимок. И отметил: ни на кого из своих родственников он на этой фотографии вообще не похож.