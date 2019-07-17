2019-07-17T16:31:16+03:00
Общество

Флешмоб «постаревших»: кузбассовцы превращаются в пахарей и веселых старушек

Кузбассовцы делятся своими фотографиями из будущего
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Флешмоб «постаревших»: кузбассовцы превращаются в пахарей и веселых старушек. ФОТО: InstagramФлешмоб «постаревших»: кузбассовцы превращаются в пахарей и веселых старушек. ФОТО: Instagram
Изменить размер текста:

У пользователей интернета новая забава: посмотреть, как ты будешь выглядеть лет через -дцать. Среди кузбассовцев также немало желающих заглянуть в будущее. Некоторые из них поделились такими снимками с «Комсомольской правдой».

Путешествие из прошлого в будущее. ФОТО: Александр Шпрингер.

Путешествие из прошлого в будущее. ФОТО: Александр Шпрингер.

«Будущее, прошлое и настоящее», - так назвал серию из трех снимков новокузнецкий журналист и блогер Александр Шпрингер. Его самого вполне устраивает сегодняшний вариант внешности, а про то, как его видит программа в прошлом и будущем, Александр заявил, мол, отменное чувство юмора у нее.

"Спасибо, что шевелюру оставили!" ФОТО: Антон Василенко.

"Спасибо, что шевелюру оставили!" ФОТО: Антон Василенко.

«На одних фотках добавляют окладистую русскую бороду, на других - серебрят имеющуюся, на третьих, не мудрствуя лукаво, просто добавляют морщин. А вот за сохранение шевелюры спасибо! Что там раньше говорили про старых коней и землепашество?» - так охарактеризовал свои фотографии из «будущего» руководитель пресс-службы «РУСАЛ Новокузнецк» Антон Василенко. К слову, в юности он был совершенно другим – тут программа ошиблась.

"Возьмите в фильм ужасов!" ФОТО: Екатерина Комарковская.

"Возьмите в фильм ужасов!" ФОТО: Екатерина Комарковская.

«Баба Катя. Возьмите меня в фильм ужасов!» - со смехом комментирует состаренные фотоснимки новокузнечанка Екатерина Комарковская, активист-зоозащитник и блогер. К слову, именно Екатерина чуть меньше года назад спасла лисичку из зоопарка.

"Стала похожа на бабушку". ФОТО: Юлия Клобукова.

"Стала похожа на бабушку". ФОТО: Юлия Клобукова.

«Мы через 30 лет! В будущее заглянуть очень интересно, хотя результат не сильно порадовал», - признается Юлия Клобукова, мама троих сыновей. А подписчики новокузнечанки отметили, что на фото она очень похожа на свою бабушку.

"Надеюсь, буду не таким". ФОТО: Кирилл Чащин.

"Надеюсь, буду не таким". ФОТО: Кирилл Чащин.

«Забавный результат, но надеюсь, в старости буду выглядеть лучше», - со смехом заявил кемеровский журналист Кирилл Чащин, глядя, как нейросеть состарила его снимок. И отметил: ни на кого из своих родственников он на этой фотографии вообще не похож.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Кузбассовцев ждут грозы и град
«Ясновидящая Людмила» ограбила кузбассовца и ушла в монастырь
Кемеровским семьям дадут 2,5 миллиона рублей на подготовку детей к школе
После фестиваля «Герои мирового рока» кемеровчан развезут по домам
При поддержке Россельхозбанка в Кузбассе запущен завод по производству сыра
Кемерово потратит 400 миллионов на покупку новых автобусов
После ливня в кемеровской новостройке появились водопад и озеро
Воспитывают дурной вкус: известный блогер раскритиковал школы и детсады Кузбасса
На Кузбасс надвигается мгла: проверка слуха
Кузбассовцы смогут пожаловаться на ЖКХ и транспорт в мобильном приложении
На детской площадке в Кемерове змея укусила ребенка
В кузбасской шахте приостановили работу опасного подъемника
В Кузбассе начали создавать народную карту достопримечательностей
Знаменитый врач спас руки детскому хирургу из Кузбасса
На междуреченской шахте появились новые очистные сооружения
Кемеровчанка лишилась автомобиля на Красном озере
Когда снесут многоэтажку в Новоильинском районе Новокузнецка
Обиженный новокузнечанин вырвал из земли дорожные знаки
Таксист сбил пешехода в центре Кемерова
Начальника областного департамента электроэнергетики назначили в Кузбассе