Кузбасс получит 18 миллиардов рублей на модернизацию электроэнергетики. Долгосрочное соглашение подписали глава региона Сергей Цивилев и гендиректор компании «Россети» Павел Ливинский.

Заключенное соглашение будет действовать до 2028 года. За это время «Россети Сибирь» планирует инвестировать в энергетику региона 18 миллиардов рублей.

Участники встречи отметили, что электроэнергетика Кемеровской области отличается большим числом категорийных потребителей и высокой степенью энергоемкости, что требует дополнительных усилий для поддержания надежности. Кроме того, на данный момент оборудование сильно изношено, ведь существенная его часть служит уже более 55 лет. А это значит, что требуется его замена.

В рамках заключенного соглашения планируется провести мероприятия по повышению надежности подстанций и распределительных пунктов, распределительных сетей всех классов напряжения. Кроме того, 3,5 миллиарда рублей будет инвестировано в проекты по цифровизации сетей. На себя власти Кузбасса возьмут создание условий для реконструкции, технического перевооружения и обновления основных фондов Кузбасского филиала «Россети Сибирь», в том числе за счет консолидации электросетевых активов под единым оператором. Работы, которые будут проводиться, не вызовут роста тарифа для потребителей.

-Совместная работа позволит повысить эффективность работы электросетевого комплекса в регионе: снизить сроки подключения новых потребителей со 180 до 70 дней, увеличить оснащенность потребителей интеллектуальными приборами учета, уменьшить количество и длительность перерывов электроснабжения, потерь в электрических сетях и износа электросетевого хозяйства, - отметил Сергей Цивилев.

По словам генерального директора «Россети Сибирь» Павла Акилина, долгосрочное соглашение с Кузбассом было подписано впервые. Предпосылки были: в области внедряется немало пилотных цифровых проектов в сфере электроэнергетики.