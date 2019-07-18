2019-07-18T08:09:32+03:00
Происшествия

Проходчик погиб в кузбасской шахте при отслоении породы

ЧП произошло в ночь с 17 на 18 июля
Екатерина РОМАНОВА
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Проходчик погиб в кузбасской шахте при отслоении породы. ФОТО: архив КППроходчик погиб в кузбасской шахте при отслоении породы. ФОТО: архив КПФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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47-летний горнорабочий погиб при отслоении породы в горной выработке шахты «Анжерская-Южная». Всего в момент обрушения в шахте находились 66 человек.

В кузбасской шахте «Анжерская-Южная» минувшей ночью случилось чрезвычайное происшествие. Здесь 47-летний проходчик, находясь в горной выработке, выполнял работы в вентиляционном штреке. Мужчина устанавливал крепеж, когда произошло отслоение породы. Горнорабочий оказался под завалом. Коллеги тут же поспешили на помощь и вытащили потерпевшего из-под завала. Они подняли мужчину на поверхность и передали врачам скорой помощи. Однако медики уже не могли ничем помочь, и им оставалось лишь констатировать смерть.

66 горнякам, находившимся в момент обрушения в шахте, не потребовалась эвакуация. Работа шахты также не приостанавливалась.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти потерпевшего. Будут изучены должностные инструкции, проверено, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности выполнения работ, а также соблюдались ли им эти требования, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося, а также точную причину смерти горнорабочего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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