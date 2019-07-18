Как провести выходные в Кемерове

Каникулы на драйве

Отдыхаем с пользой

В дни летних каникул на время можно забыть о школьных занятиях и окунуться в радостную атмосферу игр, забав и любимых увлечений. У ребят появилось много свободного времени, которое они стремятся провести интересно и увлекательно. Некоторые виды отдыха совсем не бесполезны, они дают детворе знания, навыки и даже ориентиры для выбора будущей профессии. Такие возможности предоставляет Кемеровский областной краеведческий музей.

Итак, чем можно здесь заняться летом? Прежде всего сходить на выставку экзотических животных! Коллекция тропических обитателей включает более 40 видов рептилий, амфибий и различных беспозвоночных со всех уголков планеты. На выставке представлены змеи, зеленая игуана, разные виды черепах, ящериц, лягушек, пауков-птицеедов и гигантских тропических тараканов. Не оставит равнодушными посетителей музея и игра-квест «Остаться в живых». Участники могут отправиться в экспедицию с таинственными загадками и испытаниями, по пути решая задачи о природе родного края и о родине динозавров. А для самых маленьких посетителей проводится интерактивное занятие «Кто в домике живет?». В ходе занятия ребята познакомятся с природными сообществами Кемеровской области и их обитателями, а также узнают, как и из чего строят жилища некоторые животные.

Еще одно предложение музея заинтересует поклонников современных технологий - это очки виртуальной реальности. У посетителей есть возможность испытать на себе то, что раньше было доступно немногим. Это искусственный мир, созданный средствами компьютерного моделирования. Не просто вымышленный мир, а сложная и отлаженная система устройств, способных синхронно воздействовать на органы чувств.

Кемеровский областной краеведческий музей (отдел природы)

пр. Советский, 55

17 -23 июля, вторник - воскресенье, с 9.00 до 18.00

Цена билетов: от 100 до 200 рублей

Посетите выставку экзотических животных - коллекция включает более 40 видов рептилий, амфибий и различных беспозвоночных со всех уголков планетыФото: Михаил ФРОЛОВ

Мы начинаем КВН

Оцениваем выступления веселых и находчивых

Музей-заповедник «Томская писаница» приглашает кемеровчан на Летний кубок КВН - там он пройдет впервые. Ранее он проводился ежегодно в закрытом формате. В этом году его смогут увидеть зрители. Веселые и находчивые будут соревноваться на центральной сцене музея-заповедника.

К участию приглашаются действующие команды КВН, игравшие в сезоне 2018/2019 в лигах области и Сибири. Призовой фонд Кубка разделят три команды (1, 2, 3-е места). Кузбассовцев приглашают присоединиться к этому зрелищному и остроумному молодежному событию.

Проект «Летний кубок КВН на Томской писанице» стал одним из победителей конкурса проектов «Старт-2019», который проводится областным департаментом молодежной политики и спорта и Агентством развития общественных проектов и инициатив.

Музей-заповедник «Томская писаница»

Яшкинский район, деревня Писаная

21 июля, начало в 15 часов

Цена билетов: от 200 до 300 рублей

Смеяться тоже можно и нужно летом!Фото: Ольга ВОЛОВЯШКО

Кино под открытым небом

Наслаждаемся показом на свежем воздухе

Ежегодно в летний период проходят показы фильмов на свежем воздухе под открытым небом. Каждое лето организаторы выбирают тематику кинопоказов.

В 2016 году зрители смотрели российское кино, в 2017-м - романтические комедии. Вечерние показы прошлого года стали вечерами ужасов и триллеров. В этом году зрителей ждет полное разнообразие жанров: хорроры, мелодрамы, комедии и фэнтези, которые удовлетворят самых искушенных зрителей.

В случае непогоды сеансы переносятся в кинозал, а в прохладные вечера зрителям выдаются теплые пледы.

«Кузбасскино»

пр. Советский, 4

20 июля, начало в 21.30

Цена билетов: от 150 рублей

Киносеанс на свежем воздухе под открытым небом - что может быть романтичнее!Фото: Екатерина РОМАНОВА

СКОРО

Открывая городские тайны

Отправляемся в пешеходную экскурсию

Кемеровская областная научная библиотека имени Федорова приглашает в очередной познавательный тур. На этот раз участники посетят поселок Предзаводской. Это один из первых рабочих поселков, сохранившийся со времен строительства флагмана кемеровской химии. И во время тура можно будет исследовать все его тайны вместе с экскурсоводом! Дополнительно, по желанию, можно будет посетить музей «АЗОТа».

Предварительно записаться на экскурсию можно в библиотеке по адресу: ул. Дзержинского, 19, кабинет 131 (2-й этаж), по телефону: (384-2) 44-18-64 или по электронной почте krai@kemrsl.ru. Организаторы рекомендуют надеть удобную обувь и одежду по погоде, взять воду для детей. Перед началом экскурсии необходимо предъявить чек об оплате или флаер на бесплатную экскурсию.

Место отправления: ДК «АЗОТа»

ул. Тайшетская, 1а

26 июля, начало в 14.00

Цена билетов: 100 рублей, дети до 7 лет - бесплатно