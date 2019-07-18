Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Пофестивалим?

Слушаем авторскую песню и находим новых друзей

В течение года эти люди собираются на «Квартирники у Мишек», а летом, прихватив гитары, поднимаются на Кузнецкую крепость, чтобы поделиться друг с другом новыми песнями. Они всегда рады гостям, они дарят свою музыку и щедро делятся хорошим настроением. Они - это барды из разных городов Сибири, которые собираются на III открытый фестиваль бардовской песни «На Кузнецкой крепости».

Первое знакомство с участниками фестиваля состоится 19 июля в Арт-сквере. А уже на следующий день в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» пройдет главный концерт авторов-исполнителей из Новокузнецка, Кемерова, Прокопьевска, Калтана и других городов Кемеровской области. А когда концерт завершится, участники фестиваля соберутся на творческую лабораторию «Чай-хана».

К слову, не только песни будут звучать на крепости. Гости фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах на гончарном круге от Ирины Воропаевой и по кузнечному делу от байк-клуба «Летучий голландец». Также будет работать фотозона с мотоциклом, детская площадка, точка питания.

Арт-сквер

19 июля, 18.00

Вход свободный

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

20 июля, начало в 15.30

Вход свободный

О ткрытый фестиваль бардовской песни «На Кузнецкой крепости» Фото: Михаил ГРЕБЕННИКОВ

О металлургах и металлургии

Знакомимся с большой металлургией чуть ближе

Видели ли вы металлургические гиганты с высоты птичьего полета? А приходилось ли вам заглядывать в цеха, куда пускают только по специальным пропускам? В преддверии Дня металлурга у каждого новокузнечанина и гостя города есть уникальная возможность поближе познакомиться с большой металлургией.

На 60 фотоснимках, которые разместились в галерее атриума ТРЦ «Планета», рассказывается о жизни ЕВРАЗ ЗСМК. Здесь можно увидеть металлургический гигант с высоты птичьего полета, печь с шагающими балками, плавку в конвертерном цехе. А еще - самое высокое здание комбината, УЗИ для рельсов и символ комбината. Каждая из фоторабот - воплощение мощи и красоты металлургического производства, возможность увидеть процессы, скрытые от посторонних глаз. Авторы произведений - российские фотографы Василий Прудников, Владимир Вяткин, Владимир Солнцев и фотокорреспондент газеты «Новости ЕВРАЗа» Денис Рассохин.

ТРЦ «Планета»

ул. ДОЗ, 10а

Ежедневно с 10.00 до 22.00

Вход свободный

Выставка "На гребне волны" Фото: Ладислава МЯКИНЬКОВА

На гребне волны

Любуемся почти настоящими картинами лучшего в мире мариниста

Имя Айвазовского каждый из нас хоть раз, да слышал. А его картины узнаваемы среди множества других благодаря особому настроению, точности передачи непостоянства водной стихии. Кажется, вот-вот - и волна девятого вала накроет и тебя с головой, а особенный морской запах как будто поставляется в комплекте с каждым произведением Айвазовского. К слову, обратите внимание: какой бы ни была погода на картинах, даже в самый яростный шторм в верхней части холста художник среди скопления грозовых туч оставлял место лучу света.

Успешный художник, признанный при жизни, коллекционер, меценат, живописец Главного морского штаба - все это Иван Айвазовский. Сам он называл себя «счастливейшим из смертных». За свою жизнь Айвазовский создал около 6 тысяч картин.

Из всех картин Айвазовского критики выделяют 200 - 300 работ, которые считают «жемчужинами» его творчества. 55 из них представлены на выставке в виде репродукций в технике жикле. Благодаря современным уникальным компьютерным технологиям можно полностью воссоздать бессмертные шедевры на натуральном холсте, воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка. Сохраняется даже печать времени в виде кракелюров!

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда, пятница, суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00, четверг - с 12.00 до 20.00, понедельник, вторник - выходные

Цена билетов: от 150 до 250 рублей. Дети до трех лет - бесплатно

Фотовыставка о жизни ЕВРАЗ ЗСМК Фото: Денис РАССОХИН

Празднуем вместе с Кристиной Орбакайте

Спешим на главную площадь Заводского района на концерт

Ежегодно в Новокузнецке в честь Дня металлурга проходят массовые гулянья, множество мероприятий, посвященных празднику и, конечно же, праздничный концерт.

День металлурга в Новокузнецке, где к этой отрасли так или иначе имеет отношение половина города, принято праздновать с размахом. По традиции, сложившейся в последние годы, главное празднество развернется в Заводском районе. Именно здесь, на главной сцене площади общественных мероприятий, состоится главный концерт праздника. Сначала на сцену выйдут самые яркие исполнители и коллективы города, а потом - популярная российская исполнительница Кристина Орбакайте. Она исполнит любимые поклонниками ее творчества композиции и поздравит всех металлургов с их профессиональным праздником. Обязательно приходите на празднование Дня металлурга!

Площадь общественных мероприятий Заводского района

19 июля, начало в 22.00

Вход свободный