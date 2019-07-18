2019-07-18T13:49:10+03:00
Общество

В Кузбассе появятся электробусы от КАМАЗа

В регионе готовятся собирать технику известного российского автопроизводителя
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе появятся электробусы от КАМАЗаВ Кузбассе появятся электробусы от КАМАЗа
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев встретился с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным. Они обсудили перспективы сотрудничества предприятия и Кузбасса.

Уже сегодня ПАО «КАМАЗ» сотрудничает с кузбасской угольной компанией в области создания и испытания опытных образцов карьерной техники. Кроме того, успешно работает ООО «Кемеровский автоцентр КАМАЗ». В скором времени на его базе будут проводить сервисное обслуживание техники и продажу готовых автомобилей не только для Кузбасса, но и для всего Сибирского федерального округа. Для этого уже расширяется существующее помещение, а завершение строительных работ и сдача помещений в эксплуатацию намечены на конец 2019 года. Кроме того, будет проработан вопрос организации в Кузбассе сборочного производства КАМАЗов.

- В центре смогут продавать для регионов Сибирского федерального округа собранные в Кузбассе автомобили, а достигнутые договоренности откроют новые перспективы для развития Кемеровской области как автомобилестроительного региона, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Не обошли вниманием Сергей Цивилев и Сергей Когогин и вопросы обеспечения региона пассажирским транспортом, создания системы управления пассажирскими перевозками и обновления автопарка. Так, ПАО «КАМАЗ» предоставит электробус для испытаний в наших климатических условиях. Это станет первым шагом на пути создания полноценной «умной» системы перевозки пассажиров.

На встрече состоялось подписание соглашения между правительством Кемеровской области-Кузбасса и ПАО «КАМАЗ» для обеспечения сотрудничества по реализации научно-технических и инновационных проектов в рамках НОЦ «Кузбасс». Документ обеспечит совместную деятельность по разработке и внедрению новых технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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