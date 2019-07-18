2019-07-18T13:49:10+03:00
Общество

Готовим зонтики: впереди у кузбассовцев дождливые выходные

Синоптики прогнозируют дожди и ветер до 15 метров в секунду
Екатерина РОМАНОВА
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Готовим зонтики: впереди у кузбассовцев дождливые выходныеГотовим зонтики: впереди у кузбассовцев дождливые выходныеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Грядущие выходные будут относительно теплыми, но дождливыми и ветреными. Учитывайте это при планировании отдыха.

- В ближайшие дни сохранится неустойчивая погода с дождями. Высотный циклон продолжит оказывать свое влияние, - рассказала о характере погоды в ближайшие дни Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. - Ветер будет в основном юго-восточного направления, при грозах с усилением до 12-14 метров в секунду.

Утро пятницы будет туманным, а днем местами пройдут дожди. Где-то небольшие, а где-то и умеренные, прогремят грозы. Порывистый юго-восточный ветер может достигать 15 метров в секунду. Воздух прогреется днем до +20…+25, а ночью будет прохладно: лишь 11-16 градусов тепла.

В субботу дневная температура будет держаться в тех же пределах. Сохранится порывистый ветер, а вот дожди будут менее сильными. Ночь будет еще холоднее: +8…+13 градусов.

В воскресенье также не стоит ждать июльского зноя: воздух прогреется не более чем до +24 градусов, да и то не везде. Будет дуть порывистый ветер, греметь грозы и идти дожди. Зато ночь будет чуть теплее: +10…+15 градусов.

В понедельник будет на пару градусов теплее, чем в последний выходной. Местами сохранятся небольшие дожди, а юго-восточный порывистый ветер по-прежнему будет царить на территории Кузбасса. Ночь ожидается более теплой: до +12…+17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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