2019-07-19T13:52:53+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Впервые в мире: Буровики разреза «Шестаки» компании «Стройсервис» установили новый рекорд

Новое поизводственное достижение было посвящено 25-летию компании
Яков КРЫМСКИЙ
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Бригада Сергея Судакова за сутки пробурила 2 216 погонных метров технологических скважинБригада Сергея Судакова за сутки пробурила 2 216 погонных метров технологических скважин
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17 июля 2019 года стало датой нового мирового рекорда производительности горного оборудования. Его установили машинисты буровой установки разреза «Шестаки» компании ЗАО «Стройсервис».

Бригада Сергея Судакова за сутки пробурила 2 216 погонных метров технологических скважин. Свое достижение буровики посвятили 25-летию компании ЗАО «Стройсервис».

Рекорд был установлен в рамках всекузбасского месячника высокопроизводительного и безопасного труда в честь предстоящего Дня шахтера. Машинисты буровой установки Евгений Попов и Евгений Тарануха выполнили суточный план на 363 процента. Предыдущее достижение также было зафиксировано в компании ЗАО "Стройсервис" на разрезе «Березовский» в сентябре 2018 года и составляло 2208 погонных метров технологических скважин.

Новый мировой рекорд был подтвержден производителем оборудования. На участке открытых горных работ «Убинский 1», на породном массиве девятой категории, бригада Сергея Судакова пробурила 277 технологических скважин проектной глубиной 8 метров.

Сейчас на угледобывающих предприятиях ЗАО «Стройсервис» работают два десятка современных буровых установок DML-1200 американской фирмы «Atlas Copco». В технической дирекции компании подчеркивают, что такая современная высокопроизводительная техника является важным звеном ведения экологически безопасных буровзрывных работ.

-Это один из главных производственных приоритетов нашей компании, - говорит заместитель технического директора по буровзрывным работам ЗАО «Стройсервис» Андрей Белкин. –Активно используются системы спутникового позиционирования буровых установок, электронные системы вместо устаревшего способа взрывания с применением детонирующего шнура. Уменьшили мощность и изменили состав взрывчатых веществ. Применяются эмульсионные взрывчатые вещества, которые в разы снижают количество вредных выбросов газов в атмосферу от взрывов. При этом, ударная волна настолько мала, что в большинстве случаев даже не фиксируется чувствительными сейсмодатчиками. Комплекс мер позволяет максимально снизить промышленное воздействие на окружающую среду.

Новое поизводственное достижение было посвящено 25-летию компании

Новое поизводственное достижение было посвящено 25-летию компании

ИСТОЧНИК KP.RU

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