Пионер - всем пример: разрез «Березовский» компании «Стройсервис» проводит уникальную рекультивацию земель

Специалисты разреза «Березовский» предложили использовать при рекультивании горных отвалов уникальную методику гидропосева. Испытания решено провести на участке автодороги Новокузнецк-Костенково. Здесь специалисты уже засеяли травой 70 га, а всего планируется использовать уникальный метод на 100 га. Восстановительные работы проводятся в рамках губернаторской инициативы "Чистый уголь - зеленый Кузбасс" по общей экологической программе предприятия.

Основой для гидропосева становится специальная жидкая смесь из семян, удобрения, мульчи, различных почвенных добавок и воды. Состав подбирается исходя из конкретных условий.

- В испытаниях системы учитываются климатические условия, состав грунта. Исходя из этого были подобраны оптимальные компоненты для состава. По окончании эксперимента и будет готов конечный состав смеси, необходимый для эффективного посева на территориях Новокузнецкого района и всего юга Кузбасса, - отмечает представитель специализированной ландшафтной организации Евгений Герасимов.

- Гидропосев - новинка в озеленении почв нашего района, - говорит инспектор-эколог администрации Новокузнецкого района Ксения Дятлова. - Разрез «Березовский» в полном объеме выполняет намеченные природоохранные мероприятия и вновь стал пионером в освоении передовых методов рекультивации. Мы будем следить за результатами эксперимента. Когда гидропосев покажет свою эффективность, будем рекомендовать методику другим предприятиям, ведущим открытые горные работы на территории Новокузнецкого района.

Кроме применения инновационного метода озеленения на отвалах вдоль строящейся дороги высажены и успешно приживаются 5000 молодых крупномерных сосен

Кроме применения инновационного метода озеленения на отвалах вдоль строящейся дороги высажены и успешно приживаются 5000 молодых крупномерных сосен.

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Гидропосев является наиболее эффективной и технологичной методикой контроля эрозии, озеленения склонов, территорий рекультивации и строительства дорог.

Основой для него становится специальная жидкая смесь из семян, удобрения, мульчи, различных почвенных добавок и воды. Уникальная смесь стимулирует развитие семян и обеспечивает их прочное закрепление в грунте. Мульча создает на поверхности защитный слой, который удерживает влагу и помогает семенам прорасти. Еще один важный элемент смеси — гидрогель. Он накапливает и удерживает воду, со временем отдавая ее обратно. В рекультивации гидрогель еще и защищает землю от перегрева.