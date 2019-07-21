Игорь Востриков, чья семья погибла при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», рассказал на своей странице в сети Instagram, как научиться жить здесь и сейчас. Его подписчики подхватили идею и также делятся рецептами сиюминутного счастья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="362" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/721418" frameborder="0"></iframe> «Заснять молнию для подписчиков»: потерявший семью в «Зимней вишне» Игорь Востриков рассказал, как научиться жить здесь и сейчас.Видео: Instagram Игоря Вострикова

Ставший невольно одним из символов трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» Игорь Востриков шаг за шагом учится жить заново, открывает для себя новые источники радости и вдохновения. Один из его постов посвящен тому, как жить здесь и сейчас, а не в иллюзорном мире. Обращаясь к подписчикам, Востриков отметил, что зачастую соцсети дают много «общения», но взамен крадут живое общение. И отвечая самому себе на вопрос, из чего состоит жизнь, пишет: «У каждого человека должна быть цель! Понятная и досягаемая. А еще лучше много разных целей. Тогда человек понимает, для чего живет и куда движется. И что бы жизнь не состояла из работы и «достигаторства», ее надо наполнять различными нематериальными целями. Мелочи жизни, так сказать. Как говорит мой друг «поставил галочку». Речь не про хобби, а скорее про «шалости».

«Заснять молнию для подписчиков»: потерявший семью в «Зимней вишне» Игорь Востриков рассказал, как научиться жить здесь и сейчас ФОТО: Instagram Игоря Вострикова.

Среди последних достижений самого Игоря Вострикова – научить игре в «1000» человека, не знающего русский язык, объесться гуакамоле, заснять на видео молнию для любимых подписчиков. К слову, последние также стали делиться теми мелочами, которые дарят им радость, чтобы не быть «Ждуном унылым». Среди таких желаний – поход в кино, сплав по реке и дайвинг в океане, катание на горных лыжах, преодоление страха перед прыжком на «тарзанке», прикосновение к змее… Это все – те самые мелочи, которые дарят счастье здесь и сейчас, и для исполнения которых не требуется ничего особенного.

«Лето… Шла по улице и захотелось как в детстве - лечь на нагретый за день асфальт и посмотреть на звезды», - поделилась пока неисполненным желанием подписчица Игоря Вострикова tukhaimarina.

Сам же Игорь Востриков призвал своих подписчиков ставить не только глобальные цели в жизни, но и научиться радоваться мелочам. Чтобы не пропустить саму жизнь.

Напомним, семья Игоря Вострикова – его жена, трое детей и родная сестра – погибли при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта 2018 года. Незадолго до смерти они звонили из заполненного дымом кинотеатра, чтобы попрощаться. В тот день в «Зимней вишне» погибли 60 человек, большинство из которых – дети. Игорь же Востриков после трагедии стал освещать ход расследования пожара в соцсетях, зачастую обвиняя сотрудников МЧС в коррупции. Осенью Востриков принял участие в выборах в Совет народных депутатов Кемеровской области, однако не смог победить. После этого на своих страницах в соцсетях он стал размещать посты, посвященные тому, как учится жить заново, искать источники радости и позитива, занимается саморазвитием и путешествует. Большинство подписчиков поддерживают Вострикова, восхищаясь, что после такой страшной трагедии он нашел в себе силы жить дальше.

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