Местами дожди и грозы: кузбасские синоптики дали прогноз на неделю

Жаркие дни в Кузбасс не торопятся возвращаться: на неделе температура воздуха в Кузбассе будет держаться в пределах +19…+24 градусов. При этом местами будут идти дожди и греметь грозы.

Во вторник, 23 июля, воздух на территории Кузбасса прогреется до +22 градусов. местами будет чуть прохладнее, а кое-где термометры достигнут отметок в +27 градусов. В Кемерове ожидается лишь +21…+23 градуса, зато без осадков. А вот в остальных территориях возможны небольшие, а по востоку – и умеренные дожди. Ветер сменит направление на юго-восточное и, возможно, слегка рассеет мглу над Кузбассом. Ночью столбики термометров опустятся до +9…+12 градусов.

В среду, 24 июля, дневные температуры не превысят отметок +19…+24 градусов. юго-восточный и восточный ветер при порывах может достигать 13 метров в секунду, но в основном он будет слабым. По югу области пройдут умеренные дожди, местами прогремят грозы. В Кемерове ожидается +22…+24 градуса и небольшой дождь. Ночью температура воздуха останется в прежних пределах.

В четверг температура воздуха останется прежней, правда, ночью будет на градус-другой теплее. Зато в Кемерове день пройдет без осадков, а вот на территории области – особенно на юге - пройдут небольшие и умеренные дожди, местами прогремят грозы.

Последний рабочий день недели принесет тепло: воздух прогреется до +26 градусов, однако вероятность дождей по-прежнему большая. В областном центре же будет без осадков, а столбики термометров поднимутся не выше +24 градусов. Юго-восточный ветер, как и в предыдущие дни, лишь при порывах будет достигать 13 метров в секунду.

В субботу температура воздуха сохранится прежней. При этом на территории всей области вероятность осадкой будет невысокой. Зато в воскресенье столбики термометров поднимутся до +23…+28 градусов, а ночью – до +16. Теплый день не принесет осадков. Ветер также будет слабым.