2019-07-23T10:09:15+03:00
Общество

Трое кузбассовцев спасли детей из горящего дома

Всем троим вручили заслуженные награды
Екатерина РОМАНОВА
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Трое кузбассовцев спасли детей из горящего дома. ФОТО: пресс-служба АКО.Трое кузбассовцев спасли детей из горящего дома. ФОТО: пресс-служба АКО.
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Трое кузбассовцев не смогли пройти мимо чужой беды. Увидев, что в одном из частных домов начался пожар, каждый из них сделал все возможное, чтобы спасти тех, кто находился в доме. Накануне смелым кузбассовцам вручили областные награды.

Ветеран труда Серафима Климова, водитель автомобиля ремонтно-строительного участка Виталий Мартынович и водитель автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе Барзасского товарищества, Анатолий Толмачев получили заслуженные награды в администрации области. Каждый из них стал участником стихийной спасательной операции. Только благодаря этим троим кузбассовцам два ребенка, оказавшиеся в доме во время пожара, остались в живых.

Мать троих детей и ее отец погибли при пожаре в Кузбассе.Видео: vk.com, "Подслушано Березовский"

23 мая жительница Березовского увидела, что загорелась веранда соседского дома. Женщина точно знала, что в доме находятся трое маленьких детей, и она бросилась на помощь. Через к калитку к дому уже невозможно было подойти, и женщина, сломав забор, поспешила к окнам. К этому времени подоспели Серафима Климова и Анатолий Толмачев. Мужчина выбил окна, и они смогли попасть в дом. Серафима Климова вынесла на свежий воздух мальчика, а Анатолий Толмачев обнаружил в одной из комнат двух девочек и поочередно передал их соседке.

В это время мимо дома проезжал водитель поливочной машины Виталий Мартынович. Он тут же подключился к тушению пожара. До самого прибытия пожарных неравнодушные люди боролись с огнем. Вскоре приехали и и пожарные, которые потушили огонь, и врачи скорой помощи. Они осмотрели детей и доставили их в больницу. Увы, спасти 29-летнюю мать троих детей и ее 61-летнего отца не удалось: они погибли при пожаре.

Первый заместитель губернатора Кемеровской области Вячеслав Телегин поблагодарил Серафиму Климову, Виталия Мартыновича и Анатолия Толмачева за отзывчивость и неравнодушие, а также за слаженность действий. Каждому из них были вручены медали «За честь и мужество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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