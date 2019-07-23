Сергей Цивилев провел заседание рабочей группы по энергетике в Госсовете

Рабочая группа Госсовета, которую возглавляет губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, обсудила модернизацию теплоэлектростанций в стране.

На заседании комиссии по ТЭК, которое провел президент Владимир Путин в Кемерове в августе прошлого года, было решено запустить механизм привлечения инвестиций в модернизацию тепловых электростанций. А уже 25 января 2019 года правительством России была утверждена новая программа, благодаря которой до 2035 года можно будет модернизировать еще больше электростанций и привлечь для этого 1,9 триллиона рублей инвестиций. Уже сейчас готов перечень проектов, прошедших отбор, на 2022-2024 годы. Следующий отбор состоится уже осенью этого года.

Заседание рабочей группы в зале коллегии Минэнерго России в Москве проходило под руководством губернатор Кузбасса Сергея Цивилева. В мероприятии участвовали замруководителя рабочей группы, депутат Госдумы от Кузбасса Дмитрий Исламов и сенатор от Кузбасса Дмитрий Кузьмин. Кроме того, в обсуждении вопросов принимали участие члены рабочей группы от администрации президента, аппарата правительства, российского парламента, федеральных министерств, регионов, бизнеса и экспертного сообщества, а также приглашенные эксперты.

Энергия Кузбасса

В 2011 году была начата программа по строительству и модернизации теплоэлектростанций России. За время действия программы уже реализовано 135 проектов, а объем инвестиций составил порядка 1,2 триллиона рублей.

Есть среди модернизированных станций и кузбасские. Так, в регионе работают семь новых объектов: два энергоблока на Беловской ГРЭС, два - на Томь-Усинской ГРЭС, еще два - на ГТЭС «Новокузнецкая» и один - на Ново-Кемеровской ТЭЦ.

Прежде, чем отправиться на заседание рабочей группы в Москву, Сергей Цивилев побывал на Томь-Усинской ГРЭС Сибирской генерирующей компании. Здесь благодаря участию в программе провели техническое перевооружение двух энергоблоков, ввели 220 МВт мощности. Для того чтобы модернизировать энергоблоки только на этой ГРЭС, компания вложила 10 миллиардов рублей. В общей же сложности инвестиции СГК по этой программе в Кузбассе составили почти 48 миллиардов рублей.

- Механизм договора о предоставлении мощности показал эффективность, при этом проблема необходимости модернизации парка тепловой генерации остается острой, - отметил Сергей Цивилев.

Перспективы теплоэнергетики

В проекты модернизации, которые обсуждала рабочая группа, включены комплексная замена турбин, генераторов, переход на парогазовые установки и другое. При этом будет использовано оборудование российского производства. А это значит, что модернизация тепловых электростанций повлечет за собой и развитие отечественного машиностроения.

Члены рабочей группы рекомендовали Минэнерго России скорректировать параметры отбора проектов, чтобы у предприятий тепловой генерации было больше возможностей обновить оборудование. А теплоэлектростанции, которые работают на угле, обязать проводить экологические мероприятия и провести замену оборудования.