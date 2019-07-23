Дело «Зимней вишни»: страховщики требуют от собственника торгового центра 25 миллионов рублей

Уже третья по счету страховая компания подала исковое заявление к основному собственнику ТРЦ «Зимняя вишня» - Денису Штенгелову. Страховая компания «Сбербанк страхование» требует 25 миллионов рублей.

Иск страховой компании к основному владельцу торгового центра Денису Штенгелову зарегистрировал Арбитражный суд Кемеровской области 22 июля 2019 года. Сумма иска составляет 25,26 миллиона рублей. Кроме того, суд принял еще одно заявление он страховой компании – о рассмотрении дела в отсутствии представителей. Подробности иска, а также дата судебного заседания пока не озвучиваются.

Иск «Сбербанк Страхования» - не единственный. Еще две страховые компании подали иски к собственнику ТРЦ «Зимняя вишня». Так, СК «Согласие» требует взыскать в ее пользу с ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» 23,2 миллиона рублей. Еще одна страховая компания, «РЕСО-Гарантия», подала иск на 42 миллиона рублей.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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