Две противоожоговые кровати установили в кузбасской больнице

Новый аппарат для искусственной вентиляции легких и две кровати на «воздушных подушках» установили в ожоговом центре кемеровской горбольницы № 2. Теперь пациенты центра будут быстрее идти на поправку.

Порядка пяти миллионов рублей из областного бюджета было направлено на приобретение нового оборудования. Ежегодно в ожоговом центре спасают более 750 детей и взрослых со всей области. Теперь же их лечение и выздоровление будет проходить быстрее.

Две высокотехнологичные флюидизирующие кровати - это те самые кровати на «воздушных подушках». На них кожа пациента почти не соприкасается с плотной поверхностью, а это значит, заживление обширных и глубоких ожогов, пролежней, ран идет быстрее. К уже имеющимся в центре четырем таким кроватям добавили еще две.

- В нашем промышленном регионе случаются ЧС, и реагировать приходится незамедлительно, применяя самые современные технологии. Поэтому мы приняли решение полностью доукомплектовать ожоговый центр необходимым оборудованием, закрыть потребности. Кроме того, на базе этого учреждения проходят обучение и наши студенты-медики. Ребята смогут обучаться сразу на современном российском оборудовании, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.