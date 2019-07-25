2019-07-25T12:07:27+03:00
Общество

Дымка и местами дожди: синоптики дали прогноз погоды на выходные в Кузбассе

Жары на выходных не ожидается
Екатерина РОМАНОВА
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Дымка и местами дожди: синоптики дали прогноз погоды на выходные в КузбассеДымка и местами дожди: синоптики дали прогноз погоды на выходные в КузбассеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Грядущие выходные не принесут в Кузбасс жары: температура воздуха будет вполне комфортной для лета. Местами пройдут дожди от небольших до сильных и прогремят грозы.

В пятницу, 26 июля, ожидается от 17 до 22 градусов тепла. А вот по югу воздух может прогреться до +27. Ночью – от +10 до +15, местами туман. В течение дня - дым и дымки. В течение дня будут идти небольшие дожди, а в горных районах – умеренные и сильные. Прогремят грозы, во время которых северо-западный ветер может усиливаться до 12 метров в секунду.

В субботу, 27 июля, будет чуть теплее: +19…+24 градусов. Также сохранятся дожди, в том числе и сильные в горных районах. Скорость северо-западного и юго-западного при порывах будет достигать 12 метров в секунду. Ночные температуры останутся в прежних пределах.

В воскресенье, 28 июля, еще немного потеплеет – до +21…+26 градусов. местами прогремят грозы и пройдут дожди, Ветер сменит направление на юго-западное и юго-восточное, при порывах его скорость может достигать 12 метров в секунду. Ночью ожидается до +12…+17 градусов.

А вот следующая неделя, по предварительным прогнозам, начнется с ясного теплого понедельника. Днем ожидается до +22…+27 градусов. юго-западный ветер по-прежнему будет оставаться слабым, но местами его скорость будет достигать 12 метров в секунду. Ночью ожидается до +19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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