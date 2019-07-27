Кузбасские коммунальщики померились силами на 12-ой летней спартакиаде

Финал 12-ой летней спартакиады спартакиады работников жилищно-коммунального и дорожного комплекса городов Кузбасса и членов их семей состоялся в городе Белово. Десять команд из разных территорий Кемеровской области собрались помериться силами на стадионе «Энергетик» поселка Инской.

Яркое открытие спартакиады. ФОТО: пресс-служба АКО.

Прежде, чем команды приступили к честной борьбе за звание победителя, их поприветствовал первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин. Он отметил, что коммунальные службы региона хорошо справляются не только с непосредственной работой, но и с любыми спортивными испытаниями, которые для них готовят организаторы.

С началом соревнований кузбассовцев поздравил замгубернатора Вячеслав Телегин. ФОТО: пресс-служба АКО.

Участники соревнований аплодисментами приняли пожелание замгубернатора участникам играть честно и ярко, а судьям – беспристрастно судить каждую команду.

Огонь спартакиады. ФОТО: пресс-служба АКО.

К слову, состязаться кузбасским коммунальщикам пришлось по семи дисциплинам: легкой атлетике, волейболу, мини-футболу, шашкам и шахматам, дартсу, перетягиванию каната. Самым же зрелищным этапом соревнований стало поднятие канализационного люка на время и в смешанной эстафете.

Состязание по шахматам. ФОТО: пресс-служба АКО.

Позаботились организаторы и о юных участниках спортивного праздника. Специально для них были организованы спортивно-развлекательные зоны, на которых работали аниматоры.

Соревнования по дартсу. ФОТО: пресс-служба АКО.

Лучшие результаты показала команда из Ленинска-Кузнецкого. Второе место досталось чемпиону прошлого года - коллективу коммунальщиков из Новокузнецка, беловчане стали третьими.