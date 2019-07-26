Где побывать на выходных в Кемерове

Волшебный фонарь и Финист – Ясный Сокол

Вместе читаем сказку и создаем оберег

Три пары железных башмаков пришлось износить Марьюшке, да три чугунных посоха истереть о землю истереть, да три каменных хлеба изглодать, чтобы вернуть своего любимого – Финиста – Ясного сокола. Позавидовали ей сестры родные – вот и пришлось отправляться девушке в путь-дорогу. Но у того, чье сердце доброе да честное, а руки работящие, все обязательно получится!

Вот и у Марьюшки все сложилось, как надо. А уж как – об этом ребятишки и взрослые узнают во время удивительной встречи в библиотеке. На воскресный «Чтениях с волшебным фонарем» и сказку расскажут, и диафильм покажут. После этого помогут своими руками создать удивительный оберег, который будет охранять от недобрых людей да удачу приносить. А чтобы рукодельничать было нескучно, расскажут и другие сказки Андрея Платонова да загадки загадают.

Библиотека для детей и юношества

ул. Арочная, 21а, т.: (384-2) 36-42-90

28 июля, начало в 11:00

Волшебный фонарь и Финист – Ясный Сокол. ФОТО: Оксана Радченко.

Вход свободный.

«УлиТные гонки» и кемеровкие субаристы

Заряжаем фонарики и выполняем задания

Где встретиться с агентом и кто такая лиса? Зачем человеку фонарик? Что это человек разыскивает на улице под светом этого самого фонарика? И куда он после этого мчится с радостными криками? Людям, далеким от автоквестов, сложно ответить на эти вопросы. Зато тем, кто увлеченно разыскивает код, решает головоломки, по паре несвязанных друг с другом слов понимает, о какой городской достопримечательности идёт речь, это говорит о самом главном!

В субботу, 27 июля, в Кемерове пройдет игра для тех, кто готов побороться за звание самого сообразительного и быстрого. Главное условие для участия в ней – слаженная команда из 2-5 человек и наличие автомобиля марки Subaru. Будьте внимательны: игра на время, и победит в ней тот, кто быстрее всех, с минимальным количеством штрафов и максимальным – бонусов, пройдет все задания. А чтобы они решались легко, вам понадобится – кроме автомобиля – телефон с интернетом, 2Гис, фонарик, удобная одежда, которую не жалко испачкать. А ещё – немного удачи и желание хорошо провести время! Главное, не забудьте зарегистрировать команду в группе vk.com/ulitnyegonki!

Место сбора: парковка Сквера искусств

ул. Черняховского, 2 (Чайхана42)

27 июля, начало в 19:00

Стоимость участия: 800 рублей с команды.

«УлиТные гонки» и кемеровкие субаристы. ФОТО: Red Fox

Назад, в шестидесятые

Проникаемся духом эпохи Василия Шукшина

Готовы ли вы перенестись во времени и все вместе спеть любимые народные и авторские песни? 28 июля у вас будет такая возможность.

В Кузбассе в течение нескольких дней будут проходить дни, посвященные 90-летию советского писателя Василия Шукшина. Среди множества мероприятий, которые будут проходить в честь юбилея – удивительный концерт, который даст группа «Полтишок». Группа уже более 15 лет радует своей музыкой ценителей русской авторской песни по всему миру. Вот и в этот раз на площади Театра драмы прозвучат любимые народные хиты в современной и оригинальной аранждировке. А погрузиться в атмосферу того времени, когда жил, писал и снимал фильм Василий Шукшин помогут популярные песни 60-70-х годов ХХ века.

Ничто не передают дух времени так тонко и тактично, как это делает музыка. Готовы лично убедиться в этом? Тогда – идем на концерт!

Площадь Кемеровского театра драмы имени Луначарского

Ул. Весенняя, 11

28 июля, начало в 19:30

Вход свободный.

Назад, в шестидесятые. ФОТО: из личного архива Алексея Лопатина

Кино для души

Рассаживаемся по печкам-лавочкам и слушаем истории…

Из одной глухой деревушки, что стоит на алтайской реке, муж и жена отправляются на курорт. Их, как это водится, провожает все село.

Застолье, песни, хлопоты, сборы – все это наполнено милыми подробностями сельской жизни. А вот приезд в столицу оказывается насыщенным порой анекдотическими ситуациями. Они смешные, но вызывают лишь теплые чувства отношении героев. Их, к слову, ждет и знакомство с ученым-лингвистом, и с обаятельнейшим вором, и, конечно же, тепло морского курорта.

Именно этот фильм, снятый Василием Шукшиным, кемеровчане смогут увидеть во время просмотра под открытым небом. Обязательно прихватите с собой пледы: киносеанс начнется вечером.

Площадь Кемеровского театра драмы имени Луначарского

Ул. Весенняя, 11

28 июля, начало в 21:00

Вход свободный.