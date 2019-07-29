2019-07-29T12:47:03+03:00
Общество

Аномальная жара: август в Кузбассе начнется с +38

Синоптики дали прогноз погоды на наступившую неделю
Екатерина РОМАНОВА
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Аномальная жара: август в Кузбассе начнется с +38Аномальная жара: август в Кузбассе начнется с +38Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Заканчивается июль и начинается август – самый урожайный и яркий месяц. Обычно уже в первые дни августа становится прохладнее, и лето поворачивает к осени. Но не в этом году.

Третья декада июля выдалась прохладной и серой: целую неделю кузбассовцы из-за дыма не видели солнца. Но вот ветер сменил направление, усилился – и небо над Кемеровской областью вновь стало синим и солнечным. Такой будет и наступившая неделя. Так, во вторник, 30 августа, по прогнозам синоптиков, столбики термометров достигнут отметок в +27…+32 градуса. Южный ветер при грозе может усиливаться до 13 метров в секунду. К слову, дожди и грозы ожидаются лишь местами. Ночью – до +12…+17 градусов.

Последний день уходящего июля, среда, будет самым прохладным на этой неделе. Температура воздуха будет держаться в пределах +25…+30 градусов. юго-западный ветер при порывах может усиливаться до 16 метров в секунду. Ночью местами пройдут небольшие дожди и грозы, днем возможны умеренные дожди. Ночная температура останется в прежних пределах.

Первый день августа отметится ясным небом и жарой в +26…+31 градус. Ночью ожидается +14…+19.

2 августа, согласно народному календарю, Ильин день, после которого купаться нельзя. Однако в этом году можно смело делать исключение. В пятницу в Кузбассе будет жарко: +26…+31, а местами и до +36 градусов. осадков не ожидается, а ночь будет теплее на градус-другой.

В субботу, 3 августа, будет еще жарче: до +38 градусов. Осадков не ожидается, а южный ветер лишь при порывах может достигать 13 метров в секунду.

В воскресенье, по предварительным данным, местами пройдут небольшие дожди, а жара чуть-чуть спадет, всего на пару градусов. В Кузбассе в этот день ожидается до +27…+32 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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