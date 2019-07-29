В Кузбассе прошли «Шукшинские дни»

С 25 по 28 июля на различных творческих площадках прошло множество мероприятий, приуроченных к юбилею знаменитого писателя. На сегодняшний день Василию Шукшину исполнилось бы 90 лет.

Пожалуй, самое знаменитое произведение Шукшина. ФОТО: Алина Князева.

28 июля центр Кемерово превратился в настоящую русскую деревню. Именно здесь проходили главные события дней Шукшина. На улице Весенней гостей встречали «сельские жители», которые исполняли русские народные песни и зазывали всех водить хороводы.

Инсталляции по открытым небом. ФОТО: Алина Князева.

В открытом доступе был расположен блошиный рынок, где присутствовала атрибутика советского человека: прялки, печатные машинки, утюги, фотоаппараты, магнитофоны, различные книги и многое другое.

В дни Шукшина все вокруг было пропитано духом прошедшей эпохи. ФОТО: Алина Князева.

Также жителей города Кемерово ждали спектакли и перфомансы, выставка-продажа фермерских продуктов, свободное чтение рассказов Шукшина , мастер классы, контактный зоопарк, запуск воздушных змеев, интерактивный художественный вернисаж , выступление кавер-группы «Полтишок».

Возможно, на подобной машинке печатал свои произведения и Василий Шукшин. ФОТО: Алина Князева.

Кроме того, на площади музыкального театра имени А. Боброва состоялся финал проекта «Открытый вокальный микрофон». Здесь мог принять участие любой желающий. Участники исполняли песни из фильмов Шукшина, народные, а также песни собственного сочинения.

Завершилось празднование вечерним просмотром кинофильма «Печки- лавочки» под открытым небом.