В Междуреченске заметили медведя, перебегавшего автодорогу. Очевидцы сняли на видео встречу с косолапым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/723000" frameborder="0"></iframe> «Там медведь маленький!»: по кузбасской автодороге бегает медведь..Видео: vk.com, "Типичный Междуреченск"

Медвежонка, бегавшего вдоль дороги, а потом перебежавшего проезжую часть, сняли на видео кузбассовцы. Авторы видео отметили, что заметили дикого зверя в районе Озерков.

«Там медведь маленький!» - раздается восторженный детский голос за кадром. И тут же мужской голос с иронией добавляет, мол, не такой уж он и маленький. Пользователи соцсетей, где очевидцы разместили видео, предположили, что где-то рядом может находиться и мама-медведица. Еще одно предположение касалось места, откуда мог прийти медведь. Кузбассовцы предположили, что мишки могли бежать от лесных пожаров, которые бушуют в соседних регионах.

Впрочем, у специалистов иное мнение. «Пожары не на границе с Кемеровской областью, а достаточно далеко. Не думаю, что медведи будут совершать такие переходы», - отметил зоолог Николай Скалон. Также он сообщил о том, что численность медведей в Кузбассе постепенно увеличивается благодаря правильной природоохранной политике. Не исключено, что именно поэтому диких зверей все чаще стали видеть вблизи жилища человека.