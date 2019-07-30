«Там медведь маленький!»: по кузбасской автодороге бегает медведь
В Междуреченске заметили медведя, перебегавшего автодорогу. Очевидцы сняли на видео встречу с косолапым.
«Там медведь маленький!»: по кузбасской автодороге бегает медведь..Видео: vk.com, "Типичный Междуреченск"
Медвежонка, бегавшего вдоль дороги, а потом перебежавшего проезжую часть, сняли на видео кузбассовцы. Авторы видео отметили, что заметили дикого зверя в районе Озерков.
«Там медведь маленький!» - раздается восторженный детский голос за кадром. И тут же мужской голос с иронией добавляет, мол, не такой уж он и маленький. Пользователи соцсетей, где очевидцы разместили видео, предположили, что где-то рядом может находиться и мама-медведица. Еще одно предположение касалось места, откуда мог прийти медведь. Кузбассовцы предположили, что мишки могли бежать от лесных пожаров, которые бушуют в соседних регионах.
Впрочем, у специалистов иное мнение. «Пожары не на границе с Кемеровской областью, а достаточно далеко. Не думаю, что медведи будут совершать такие переходы», - отметил зоолог Николай Скалон. Также он сообщил о том, что численность медведей в Кузбассе постепенно увеличивается благодаря правильной природоохранной политике. Не исключено, что именно поэтому диких зверей все чаще стали видеть вблизи жилища человека.
ИСТОЧНИК KP.RU