Арт-фестиваль «Вишневый рай Кузбасса» в Осинниках 2019: программа мероприятий
В течение двух дней в Осинниках будет проходить Арт-фестиваль «Вишневый рай Кузбасса». Множество конкурсов и квестов, развлекательные шоу и карнавал, кулинарные мастер-классы и новый российский рекорд – все это будет на фестивале.
Появлению своего фирменного бренда жители Осинников обязаны горняку и садоводу Каллистрату Варламову. Он вошел в историю как первый человек, посадивший за Уралом вишню. А в Кузбассе эти ягоды особенно вкусными растут в Осинниках. В честь вишни и проводится Арт-фестиваль – уже в третий раз!
Арт-фестиваль «Вишневый рай Кузбасса» в Осинниках 2019: программа мероприятий. ФОТО: artcherryfest.ru
2 августа
Городская площадь
15.00 – Арт-базар.
16.30 –автопробег «Вишневый пазл» (старт от ДК «Шахтер»).
17.00 – карнавальное шествие «Вишневая феерия».
17.00 – открытие фестиваля, установка кулинарного рекорда.
18.00 – праздничный концерт творческих коллективов.
19.00 – силовой экстрим и бокс.
20.00 – выступление духового оркестра.
Городской парк
19.00 – танцевально-развлекательная программа для детей «Танцевальная планета».
21.00 – выступление кавер-группы «ПолтиШок».
22.00 – выступление группы «Комиссар».
Арт-фестиваль «Вишневый рай Кузбасса» в Осинниках 2019: программа мероприятий. ФОТО: artcherryfest.ru
3 августа
Городская площадь
14.00 – Арт-базар.
14.00 – конкурс на самый лучший пирог «Вишневое лето».
14.00 – фестиваль детских рисунков на асфальте «Город цветущей вишни».
14.00 – квест-игра для детей «В поисках приключений».
14.00 – веселая викторина «Лето красное».
15.00 – музыкальная викторина «Что, где, когда?».
15.00 – игровая программа для детей «Искатели приключений», фотозона «Миньон».
15.00 – игра-квест «Загадка вишневого города».
15.00 – запуск воздушных змеев.
16.00 – музыкальный конкурс «Лабиринты».
Арт-фестиваль «Вишневый рай Кузбасса» в Осинниках 2019: программа мероприятий. ФОТО: artcherryfest.ru
16.00 – «Шоу ползунков».
16.00 – литературно-музыкальная композиция «Расцвела под окошком белоснежная вишня».
16.00 – площадка «Печка русская богата пирогами и блинами».
16.00 – игровая развлекательная программ.
а для детей «Игры нашего двора».
16.00 – концертная игровая программа «Народные традиции», мастер-класс по плетению венков и кукол из травы.
16.00 – логическая игровая программа «Головоломка».
16.00 – игровая программа «Полоса препятствий».
17.00 – квест-игра для детей «В поисках приключений».
17.00 – шоу колясок «Коляски во всех красках».
17.00 – спортивно-развлекательная программа «Веселые старты».
17.00 – спортивная площадка «Мы выбираем спорт!» (прием нормативов ГТО в тестовом режиме).
Арт-фестиваль «Вишневый рай Кузбасса» в Осинниках 2019: программа мероприятий. ФОТО: artcherryfest.ru
18.00 – веселая викторина «Лето красное».
18.00 – «Краски Холи».
18.00 – игра-квест «Загадка вишневого города».
19.00 – развлекательная игровая программа для детей «Вишневое детство», дискотека
21.00 – выступление кавер-группы «Байконур».
22.00 – выступление Ирины Круг.
ИСТОЧНИК KP.RU