В течение двух дней в Осинниках будет проходить Арт-фестиваль «Вишневый рай Кузбасса». Множество конкурсов и квестов, развлекательные шоу и карнавал, кулинарные мастер-классы и новый российский рекорд – все это будет на фестивале.

Появлению своего фирменного бренда жители Осинников обязаны горняку и садоводу Каллистрату Варламову. Он вошел в историю как первый человек, посадивший за Уралом вишню. А в Кузбассе эти ягоды особенно вкусными растут в Осинниках. В честь вишни и проводится Арт-фестиваль – уже в третий раз!

Арт-фестиваль «Вишневый рай Кузбасса» в Осинниках 2019: программа мероприятий. ФОТО: artcherryfest.ru

2 августа

Городская площадь

15.00 – Арт-базар.

16.30 –автопробег «Вишневый пазл» (старт от ДК «Шахтер»).

17.00 – карнавальное шествие «Вишневая феерия».

17.00 – открытие фестиваля, установка кулинарного рекорда.

18.00 – праздничный концерт творческих коллективов.

19.00 – силовой экстрим и бокс.

20.00 – выступление духового оркестра.

Городской парк

19.00 – танцевально-развлекательная программа для детей «Танцевальная планета».

21.00 – выступление кавер-группы «ПолтиШок».

22.00 – выступление группы «Комиссар».

Арт-фестиваль «Вишневый рай Кузбасса» в Осинниках 2019: программа мероприятий. ФОТО: artcherryfest.ru

3 августа

Городская площадь

14.00 – Арт-базар.

14.00 – конкурс на самый лучший пирог «Вишневое лето».

14.00 – фестиваль детских рисунков на асфальте «Город цветущей вишни».

14.00 – квест-игра для детей «В поисках приключений».

14.00 – веселая викторина «Лето красное».

15.00 – музыкальная викторина «Что, где, когда?».

15.00 – игровая программа для детей «Искатели приключений», фотозона «Миньон».

15.00 – игра-квест «Загадка вишневого города».

15.00 – запуск воздушных змеев.

16.00 – музыкальный конкурс «Лабиринты».

Арт-фестиваль «Вишневый рай Кузбасса» в Осинниках 2019: программа мероприятий. ФОТО: artcherryfest.ru

16.00 – «Шоу ползунков».

16.00 – литературно-музыкальная композиция «Расцвела под окошком белоснежная вишня».

16.00 – площадка «Печка русская богата пирогами и блинами».

16.00 – игровая развлекательная программ.

а для детей «Игры нашего двора».

16.00 – концертная игровая программа «Народные традиции», мастер-класс по плетению венков и кукол из травы.

16.00 – логическая игровая программа «Головоломка».

16.00 – игровая программа «Полоса препятствий».

17.00 – квест-игра для детей «В поисках приключений».

17.00 – шоу колясок «Коляски во всех красках».

17.00 – спортивно-развлекательная программа «Веселые старты».

17.00 – спортивная площадка «Мы выбираем спорт!» (прием нормативов ГТО в тестовом режиме).

Арт-фестиваль «Вишневый рай Кузбасса» в Осинниках 2019: программа мероприятий. ФОТО: artcherryfest.ru

18.00 – веселая викторина «Лето красное».

18.00 – «Краски Холи».

18.00 – игра-квест «Загадка вишневого города».

19.00 – развлекательная игровая программа для детей «Вишневое детство», дискотека

21.00 – выступление кавер-группы «Байконур».

22.00 – выступление Ирины Круг.