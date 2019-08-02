Из Таиланда с победой: сборная России по тайскому боксу при поддержке «Стройсервиса» стала лидером в чемпионате мира

Сборная России одержала победу на чемпионате мира по тайскому боксу. Уже четвертый год подряд россияне становятся победителями в командном зачете. И это при том, что среди 102 стран-участниц сражаются родоначальники муайтай. В этот раз россияне победили тайцев на их домашнем чемпионате!

Чемпионат мира по тайскому боксу состоялся в Бангкоке, и участие в нем приняли участие более 600 спортсменов из 102 стран. Российская национальная сборная второй год подряд одержала убедительную в командном зачете, оставляя позади родоначальников муайтай на их же территории.

Каждый бой был сложным. . ФОТО: Сергей Алексеев.

Золото и серебро

20 наград – именно столько завоевала российская сборная на прошедших в Бангкоке соревнованиях, к слову, медалей у россиян оказалось в два раза больше, чем у их ближайших преследователей – сборной Таиланда! Среди наград у российской сборной семь золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей. Внесли свой вклад и представители молодежной команды: на их счету одна золотая, три серебряных и две бронзовых награды.

Золотыми призерами чемпионата мира среди мужчин стали российские тайбоксеры Чарак Муртузалиев (до 51 кг), Айк Бегян (до 60 кг), Илья Баланов (до 71 кг) и Гаджи Меджидов (до 86 кг). Среди женщин на первую ступень пьедестала поднялись Альмира Тинчурина (до 54 кг), Мария Климова (до 57 кг) и Виктория Жбанкова (свыше 75 кг), победившая на чемпионате мира второй раз подряд. В соревнованиях среди спортсменов до 23 лет обладательницей золотой медали стала Екатерина Попова (до 54 кг).

Вклад кузбасских бойцов

Отлично выступили в составе российской сборной спортсмены из Кузбасса. Так, Александр Абрамов (до 57 кг) в сложном решающем бою завоевал «серебро». Однако болельщики уверены: Абрамова «засудили» и лишили заслуженной высшей награды. Добавили в копилку сборной бронзовые медали кемеровчанин Холмурод Рахимов (до 54 кг) и Кирилл Корнилов (свыше 91 кг), выступающий под флагами Кемерова и Санкт-Петербурга.

У российской в два раза больше, чем у ближайшего преследователя - Таиланда. ФОТО: Сергей Алексеев.

Опыт и поддержка

Конечно же, столь внушительная победа была бы невозможна без хорошего тренера. В Российской сборной – именно такой. Кстати, он наш земляк. Кемеровчанин Виталий Ильин, главный тренер сборной России, имеет не только огромный опыт работы, но и умеет находить индивидуальный подход к каждому бойцу. Именно благодаря этому наши тайбоксеры приехали на чемпионат мира в отличной форме и показали великолепные результаты.

В тренерском штабе подчеркивают, что традиционную помощь в отличной подготовке спортсменов и сам успех сборной команды России по тайскому боксу на чемпионате мира в Таиланде внес большой друг и многолетний генеральный спонсор Федераций тайского бокса России и Кузбасса — компания ЗАО «Стройсервис», которая в этом году отмечает свое 25-летие.