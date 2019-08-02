Торговый представитель из Санкт-Петербурга забыла на скамейке сумку с золотом на семь миллионов рублей. Драгоценности нашли и вернули женщине. В свою очередь она горячо поблагодарила сотрудников полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/723629" frameborder="0"></iframe> Как выглядит золото на семь миллионов: в Кузбассе нашли сумку с драгоценностями..Видео: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Представители ювелирной компании из Санкт-Петербурга выразили благодарность новокузнецким полицейским. Благодаря оперативной работе им удалось вернуть сумку, в которой находились золотые украшения на сумму более семи миллионов рублей.

- Я поражена, я думала, если найдут, то гораздо позже и не в полном количестве. Но сотрудники полиции очень оперативно сработали и оправдали все надежды, - поблагодарила стражей порядка представительница ювелирной компании. - Я очень благодарна им за проделанную работу.

Напомним, жительница Санкт-Петербурга приехала в Новокузнецк, чтобы презентовать золотые украшения представителям местной торговой сети. После встречи с компаньонами она вызвала такси, а пока ждала приезда машины, присела на скамейку возле торгового центра. Автомобиль приехал, и женщина села в него, и лишь через несколько минут сообразила, что оставила сумку на скамье. Таксист тут же вернулся обратно, но сумки уже не было. В отчаянии петербурженка обратилась в полицию. Вскоре удалось установить личность женщины, которая присвоила оставленную на скамье сумку. Похитительницей оказалась 55-летняя местная жительница. К слову, все украшения были обнаружены у нее дома.

В отношении новокузнечанки заведено уголовное дело о краже. За присвоение чужой сумки с драгоценностями она может лишиться свободы на срок до 10 лет, - об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.