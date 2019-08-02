Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Летний звездопад

Зажигаем звезды по-новокузнецки!

Август славится своими звездопадами, и часть этих звезд, несомненно, падает на землю Кузнецкую. А как еще объяснить тот факт, что в Кузбассе так много талантливых людей?! Вот, например, в Новокузнецке в эти выходные будет проходить городской конкурс «Летний звездопад». Здесь каждый артист может удивить своим талантом, искренностью, обаянием. А каждый зритель обязательно увидит выступление, которое западет ему в душу.

Стать участником конкурса очень просто: нужно всего лишь подать заявку до 1 августа. Выступление может быть в одном из пяти жанров: вокальное искусство, хореография, цирковое искусство, художественное слово, оригинальный жанр. Возраст артистов практически не ограничен: от 3 до 70 лет. Выступление может быть как в сольной, так и групповой номинации. Без призов и подарков не уйдет ни один артист! А зрители получат массу удовольствия от выступлений самых настоящих звезд - наших, новокузнецких!

«Сити Молл»

ул. Кирова, 55, т.: 8-904-570-0984

4 августа, начало в 12.00

Вход для зрителей свободный

Обязательно побывайте на выставке «Искусство казанских татар: история и современность». Фото: Эльвира ЛАБЕР

Поскреби русского - найдешь татарина

Изучаем искусство казанских татар

Крылатое выражение про то, что, если как следует «поскрести» русского, можно найти татарина, приписывают перу самых разных классиков. Наверное, теперь уже неважно, кто же первым об этом сказал, а важно одно: татарское декоративно-прикладное искусство не менее яркое и самобытно, чем русское, а кое в чем они перекликаются.

Не верите? Тогда обязательно побывайте на выставке «Искусство казанских татар: история и современность». Здесь вы сразу окажетесь в невероятном хороводе красок, яркая и многоцветная палитра которого уходят своими корнями во времена государства Волжской Булгарии, периода Золотой Орды и эпохи Казанского ханства. На выставке представлено около 50 произведений живописи и графики, которые раскрывают национальную тему в различных ее аспектах, отражая культуру и быт, знакомя с персонажами фольклора и известными деятелями, представляя природу, обычаи и жизнь казанских татар. А еще в Новокузнецк привезли ярчайшие образцы этнографической коллекции музея. Они представлены в живописных, графических и вышитых казанских шамаилях - декоративных панно религиозного и нравственного содержания, украшавших интерьеры татарских домов. Особое место занимают различные издания главной книги ислама - Священного Корана, предметы для исполнения религиозных ритуалов (молельные коврики, тазы для омовения и другое).

Новокузнецкий художественный музей

2 августа, начало в 15.00

Вход на открытие выставки свободный

Единый билет

Из ароматного теста слепить веселого героя и вместе с ним отправиться навстречу приключениям. Фото: Ольга ГУРЬЯНОВА

Колобок, Колобок, я тебя съем!

Лепим Колобка и пытаемся спасти его от хитрой Лисы

Захотелось однажды Деду вкусненького, вот и попросил он Бабу испечь ему колобка. Баба-то по сусекам поскребла, по амбарам помела, да и испекла колобка. А тот, хитрюга, совсем не хотел, чтобы его ели, вот и отправился от Деда и Бабы подальше. Сколько приключений встретилось ему на пути! Сколько разных знакомств случилось, причем не всегда приятных. Но Колобок на удивление легко выходил из любой ситуации!

А знаете ли вы, что вместе со своим малышом можете попасть в сказку? Да-да, ту самую, про Колобка. Из ароматного теста слепить веселого героя и вместе с ним отправиться навстречу приключениям. А уж этих приключений, поверьте, будет немало! Чем они закончатся? Пока мы об этом говорить не будем, лучше покажем на сенсорном спектакле для детей и взрослых!

«Коза-егоза»

ул. Ушинского,7, т.: 8-909-515-15-99

3 августа, начало в 11.00

Цена билетов: от 590 рублей (мама + ребенок)

Вишневый праздник в вишневом городе

Спешим на праздник города особой породы

У каждого города есть свои «фишки». Где-то это старинный кремль или крепость, где-то - заводы или фабрики. Одни города гордятся своими каналами и разводными мостами, другие - самоварами да пряниками. А небольшой городок Осинники давно признан настоящим вишневым городом. И летом, когда поспевает эта сочная ягода, здесь обязательно проводят праздник.

Вот и в ближайшие выходные - в пятницу и субботу - в Осинниках будет шумно и весело. В пятницу, в 15.00, здесь на городской площади начнется Арт-базар. На этот день запланированы карнавальное шествие, установка кулинарного рекорда, силовой экстрим и бокс. В 19.00 праздник переместится в городской парк. Здесь состоится праздничный концерт с участием групп «ПолтиШок» и «Комиссар».

В субботу гулянья начнутся в 14.00 в городском парке. Здесь будут выбирать самый вкусный вишневый пирог, запустят в небо воздушных змеев, предложат поучаствовать в многочисленных квестах, конкурсах и викторинах. Также здесь состоятся шоу ползунков и шоу колясок, фестиваль красок Холи. В 21.00 выступит кавер-группа «Байконур», а в 22.00 - Ирина Круг.

Осинники

Городская площадь и городской парк

2 и 3 августа, начало в 14.00

Вход свободный