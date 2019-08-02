Марш-бросок и сухие фонтаны: как в Кузбассе праздновали День ВДВ

2 августа в Кузбассе отмечали 89-ую годовщину воздушно-десантных войск Российской Федерации. В честь праздника десантники устраивали марш-броски, возлагали цветы к памятникам и общались с сослуживцами.

День ВДВ в Кузбассе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Возложение цветов. ФОТО: администрация города Новокузнецка.

В Кемерове во время празднования Дня ВДВ десантники прошагали по городским улицам, возложили цветы к вечному огню, приняли участие в спортивных мероприятиях.

День ВДВ в Кузбассе. ФОТО: администрация города Новокузнецка.

День ВДВ в Кузбассе. ФОТО: кадр видео СТС-Кузбасс.

В Новокузнецке состоялся марш-бросок «За ВДВ!», посвященный Дню ВДВ. Десантники преодолели дистанцию в два километра.

Забег "За ВДВ!" ФОТО: Instagram Сергея Кузнецова.

После этого на воркаут-площадке все желающие выполняли нормативы ГТО: прыгали в длину, поднимали гири в 16 килограммов, подтягивались на перекладине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/723813" frameborder="0"></iframe> День ВДВ в Новокузнецке..Видео: Instagram Сергея Кузнецова

Десантники сдали нормы ГТО.ФОТО: Instagram Сергея Кузнецова.

Прошел забег и в Гурьевском районе, в зоне отдыха «Салаирские пески».

День ВДВ в Кузбассе.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

А вот городские фонтаны 2 августа уже не первый год стоят сухими: их отключают. Такая мера безопасности предпринимается не только в Кузбассе, но и во всей России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/723812" frameborder="0"></iframe> Десантники празднуют День ВДВ в Кемерове..2 августа 2019Полина ПРИЛУЦКАЯ

В День ВДВ высохли все городские фонтаны. ФОТО: Instagram Константина Ивачева.

В течение всего дня на дорогах Кузбасса были слышны радостные возгласы «За ВДВ!» и троекратное «Ура!».

День ВДВ в Кузбассе. ФОТО: администрация города Новокузнецка.

А еще десантники пели песни о том, как расплескалась синева по тельняшкам да по беретам.