Марш-бросок и сухие фонтаны: как в Кузбассе праздновали День ВДВ
2 августа в Кузбассе отмечали 89-ую годовщину воздушно-десантных войск Российской Федерации. В честь праздника десантники устраивали марш-броски, возлагали цветы к памятникам и общались с сослуживцами.
День ВДВ в Кузбассе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
Возложение цветов. ФОТО: администрация города Новокузнецка.
В Кемерове во время празднования Дня ВДВ десантники прошагали по городским улицам, возложили цветы к вечному огню, приняли участие в спортивных мероприятиях.
День ВДВ в Кузбассе. ФОТО: администрация города Новокузнецка.
День ВДВ в Кузбассе. ФОТО: кадр видео СТС-Кузбасс.
В Новокузнецке состоялся марш-бросок «За ВДВ!», посвященный Дню ВДВ. Десантники преодолели дистанцию в два километра.
Забег "За ВДВ!" ФОТО: Instagram Сергея Кузнецова.
После этого на воркаут-площадке все желающие выполняли нормативы ГТО: прыгали в длину, поднимали гири в 16 килограммов, подтягивались на перекладине.
День ВДВ в Новокузнецке..Видео: Instagram Сергея Кузнецова
Десантники сдали нормы ГТО.ФОТО: Instagram Сергея Кузнецова.
Прошел забег и в Гурьевском районе, в зоне отдыха «Салаирские пески».
День ВДВ в Кузбассе.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
А вот городские фонтаны 2 августа уже не первый год стоят сухими: их отключают. Такая мера безопасности предпринимается не только в Кузбассе, но и во всей России.
Десантники празднуют День ВДВ в Кемерове..2 августа 2019Полина ПРИЛУЦКАЯ
В День ВДВ высохли все городские фонтаны. ФОТО: Instagram Константина Ивачева.
В течение всего дня на дорогах Кузбасса были слышны радостные возгласы «За ВДВ!» и троекратное «Ура!».
День ВДВ в Кузбассе. ФОТО: администрация города Новокузнецка.
А еще десантники пели песни о том, как расплескалась синева по тельняшкам да по беретам.
ИСТОЧНИК KP.RU