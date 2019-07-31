2019-07-31T11:15:29+03:00
Общество

Сергей Цивилев: Меня просят остановить пивную зависимость кузбассовцев

Губернатор Кузбасса выступил на сессии Совета народных депутатов Кемеровской области
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев: Меня просят остановить пивную зависимость кузбассовцев. ФОТО: пресс-служба АКОСергей Цивилев: Меня просят остановить пивную зависимость кузбассовцев. ФОТО: пресс-служба АКО
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Сократить продажу пива в многоквартирных домах предложил Сергей Цивилев. Он отметил, что для этого нужно внести изменения как в региональное, так и в федеральное законодательство.

С предложением внести изменения в федеральное законодательство, чтобы регионы могли вводить ограничения на продажу пива в многоквартирных домах, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил на сессии Совета народных депутатов Кемеровской области. Сейчас в Кузбассе уже действует «антипивной закон», и его действие заметно. Однако для того, чтобы кузбассовцы реже употребляли пиво, необходимы более жесткие ограничения.

- 120 бутылок в год приходится на каждого кузбассовцы, в том числе и на новорожденных, и на пенсионеров. Это огромная цифра, - сказал Сергей Цивилев на сессии Совета народных депутатов. - Ко мне поступают массовые обращения граждан с просьбой остановить пивную алкогольную зависимость нашего населения. Поэтому мы и приняли этот закон.

Согласно закону, который был принят в конце 2018 года, площадь пивных магазинов на первых этажах жилых домов и в пристройках к ним должна составлять не менее 50 квадратных метров в городах и не менее 25 квадратных метров в селах. Благодаря этому закону количество пивточек в Кузбассе сократилось, однако часть предпринимателей расширили площади до нужных размеров или переквалифицировали свои заведения в общепит. Полностью же запретить продажу пива на розлив в многоквартирных домах может лишь федеральное законодательство.

- Я предлагаю внести изменения в наш закон - убрать ограничения по площадям, а также выступить с законодательной инициативой - внести изменения в абзац второй части девятого пункта 16-й статьи ФЗ № 171. Эти изменения предоставят органам власти регионов устанавливать дополнительные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции уже в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах, - предложил губернатор

Предложение Сергея Цивилева поддержали депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области. К слову, губернатор заметил, что, например, запрет на продажу алкоголя в некоторые дни уже доказал свою эффективность. В дни, когда действовало ограничение, преступность снизилась в девять раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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